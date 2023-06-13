NBA總決賽｜梅利曾是「損壞的貨品」　休養一季克服傷患完美回歸

2021年4月，金塊對勇士一仗，梅利末段上籃後，痛楚地按住左腳膝蓋，其後發現十字韌帶撕裂兼球季報銷，賽後因傷患哭成淚人。

今年6月，金塊在主場擊敗熱火，勇奪隊史首個NBA總冠軍，梅利再度流下男兒淚，今次是喜悅的眼淚，他賽後與班主高安基相擁慶祝時，感激對方的耐性。原來梅利在重創後，一度認為自己是「損壞的貨品」，更認定自己將成為金塊的交易籌碼。



2021年2月，梅利（Jamal Murray）在沒有攻入罰球下攻入50分，成為NBA史上首人。狀態大勇的梅利，偏偏遇上傷患，同年4月作客勇士一仗，賽事剩餘50多秒時，梅利試圖鏟籃得分，遭到勇士的球員阻撓，梅利上籃不果後倒地，着地後的梅利按住左膝，狀況痛楚地拍地，當時也知道他的傷勢不輕。

梅利接受進一步檢查，發現左膝十字韌帶撕裂，隨即進行手術，並宣布球季報銷。

NBA︱祖傑奪總決賽MVP 金塊眼光加耐性孕育最出乎意料王者

梅利左膝十字韌帶重創後，隨即接受手術。（Instagram截圖）

在現代的體育世界，運動員除了在競技層面上，某程度上也是一件貨品。傷患，從來都是運動員的天敵，也把運動員的價值降低，梅利也深明這道理，更一度認為自己將被球隊放棄。

「你是否準備把我交易去其他球隊，我如今已是損壞的貨品。（I’m damaged goods, are you guys gonna trade me now?）」金塊主帥米高馬龍（Michael Malone）早前憶述梅利受傷當日，在隊巴上眼泛淚光地問的問題。

馬龍第一時間抱緊梅利，「當然不會，你是我們的（球員），我們愛你，我們會助你回歸，並且變得更強！」

即使梅利重創，馬龍教練也沒有放棄過對方。（路透社）

沒有了被放棄的後顧，梅利專心養傷，整個2021/22球季皆沒有上陣，直至去年10月才首度披甲，並逐漸取回比賽節奏，今季65場常規賽錄得場均20分﹑6.2個助攻及4個籃板。梅利在季後賽愈戰愈勇，錄得場均26.7分﹑7.1個助攻及5.5個籃板，他更在木狼身上轟入40分，總決賽的第3仗交出「30分大三元」，最終助金塊首度登頂。

梅利今季全面回歸，最終助金塊首奪總冠軍。（路透社）

由重創到總冠軍，完場一刻，梅利憶起這兩年來的甜酸苦辣，不禁掉下男兒淚，並以球衣拭淚。梅利在捧盃時以一吻報答馬龍教練，他亦與金塊班主高安基（Stan Kroenke）擁抱，並再度感激對方，「我十分感激你對我的耐心，感激你一直與我同行，否則故事將會截然不同。」

梅利捧盃時親吻馬龍教練，兩人之間的感情不言而喻。（路透社）

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日後，盡量別教當天的淚白流，經過高低起伏後，克服傷患的梅利終於流下喜悅的眼淚，首嘗總冠軍滋味。