NBA總決賽｜梅利曾是「損壞的貨品」　休養一季克服傷患完美回歸

2021年4月,金塊對勇士一仗,梅利末段上籃後,痛楚地按住左腳膝蓋,其後發現十字韌帶撕裂兼球季報銷,賽後因傷患哭成淚人。

今年6月,金塊在主場擊敗熱火,勇奪隊史首個NBA總冠軍,梅利再度流下男兒淚,今次是喜悅的眼淚,他賽後與班主高安基相擁慶祝時,感激對方的耐性。原來梅利在重創後,一度認為自己是「損壞的貨品」,更認定自己將成為金塊的交易籌碼。



2021年2月,梅利(Jamal Murray)在沒有攻入罰球下攻入50分,成為NBA史上首人。狀態大勇的梅利,偏偏遇上傷患,同年4月作客勇士一仗,賽事剩餘50多秒時,梅利試圖鏟籃得分,遭到勇士的球員阻撓,梅利上籃不果後倒地,着地後的梅利按住左膝,狀況痛楚地拍地,當時也知道他的傷勢不輕。

梅利接受進一步檢查,發現左膝十字韌帶撕裂,隨即進行手術,並宣布球季報銷。

梅利左膝十字韌帶重創後,隨即接受手術。(Instagram截圖)

在現代的體育世界,運動員除了在競技層面上,某程度上也是一件貨品。傷患,從來都是運動員的天敵,也把運動員的價值降低,梅利也深明這道理,更一度認為自己將被球隊放棄。

「你是否準備把我交易去其他球隊,我如今已是損壞的貨品。(I’m damaged goods, are you guys gonna trade me now?)」金塊主帥米高馬龍(Michael Malone)早前憶述梅利受傷當日,在隊巴上眼泛淚光地問的問題。

馬龍第一時間抱緊梅利,「當然不會,你是我們的(球員),我們愛你,我們會助你回歸,並且變得更強!」

即使梅利重創,馬龍教練也沒有放棄過對方。(路透社)

沒有了被放棄的後顧,梅利專心養傷,整個2021/22球季皆沒有上陣,直至去年10月才首度披甲,並逐漸取回比賽節奏,今季65場常規賽錄得場均20分﹑6.2個助攻及4個籃板。梅利在季後賽愈戰愈勇,錄得場均26.7分﹑7.1個助攻及5.5個籃板,他更在木狼身上轟入40分,總決賽的第3仗交出「30分大三元」,最終助金塊首度登頂。

梅利今季全面回歸,最終助金塊首奪總冠軍。(路透社)

由重創到總冠軍,完場一刻,梅利憶起這兩年來的甜酸苦辣,不禁掉下男兒淚,並以球衣拭淚。梅利在捧盃時以一吻報答馬龍教練,他亦與金塊班主高安基(Stan Kroenke)擁抱,並再度感激對方,「我十分感激你對我的耐心,感激你一直與我同行,否則故事將會截然不同。」

梅利捧盃時親吻馬龍教練,兩人之間的感情不言而喻。(路透社)

日後,盡量別教當天的淚白流,經過高低起伏後,克服傷患的梅利終於流下喜悅的眼淚,首嘗總冠軍滋味。