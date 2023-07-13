ESPYS頒獎禮｜祖傑及梅利均獲獎　勒邦占士自戴皇冠宣布暫不退役

2023年度卓越運動獎（Excellence in Sports Performance Yearly Award，簡稱ESPYS）頒獎典禮在洛杉磯杜比劇院舉行，堪薩斯城酋長四分衛馬漢斯（Patrick Mahomes）及滑雪運動員施芙蓮（Mikaela Shiffrin），分奪男、女子最佳運動員。

今次頒獎禮最矚目一刻，或許是勒邦占士在台上宣布下季繼續留在NBA，這代表他將成為聯盟最高齡的現役球員。



ESPYS由美國廣播公司（ABC）主辦，得獎者自是以美式運動為主，除了主要大獎，亦為國內四大體育賽事（NFL、MLB、NHL、NBA）各設獨立獎項，並包括UFC、賽車、足球及高爾夫球等運動。

金塊球員、應屆總決賽MVP祖傑（Nikola Jokic）奪得最佳NBA球員，毫無懸念。他的隊友梅利（Jamal Murray）則獲頒最佳復出運動員（Best Comeback Athlete）；梅利因左膝十字韌帶撕裂，缺席整個2021/22球季，今季復出後即以主力控衛身份，助球隊贏得隊史首座總冠軍。

梅利獲頒最佳復出運動員。（影片截圖）

之後勒邦占士獲頒最佳破紀錄表現（Best Record-Breaking Performance），他在今季打破「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）塵封34年的總得分紀錄，成為NBA歷史得分王，目前他的總得分為38652分。

占士在得獎感言中談到最近屢被提及的退役話題：「當有一天無法為這項運動傾出所有時，我便會離開。不過你們很幸運，並不是今天。」勒邦占士去年夏天與湖人簽下兩年合約，2024/25球季為球員選項，如無意外他下季仍為湖人效力。

由於熱火老將夏斯林（Udonis Haslem）及勇士的伊古達拉（Andre Iguodala）都確定退役，因此目前38歲的勒邦占士，開季後將成為聯盟中最年長的現役球員。他在致辭中亦感謝沒有到場的母親，稱她是自己心中的「史上最佳」。

占士自出道以來，球場內外均惹來不少爭議，他也明白無法得到所有人的認同：「聽着，你可以喜歡我，我也知道你們之中不少人討厭我。不過你們應該尊重我，感謝我對待比賽的方式，以及我為這項運動付出的一切。」最後他隔空做出戴上皇冠的動作，示意自己是球場上的「King」。

頒獎禮另一焦點是基斯保羅（Chris Paul）、勒邦占士（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）、韋迪（Dwyane Wade）同時亮相。四人私交甚篤，其中三人曾被拍到渡假時一起玩香蕉船，在美國有「香蕉船兄弟（Banana Boat Team）」之稱。

安東尼今年5月退役後，這張合照裏還剩下勒邦占士與基斯保羅仍為現役，不過這兩人都已經到達30歲後半段，相信留在NBA的時間已不會太長。

除了傳統四大運動，美國近年亦大力發展足球。美斯雖已加盟國際邁阿密並於昨天到埗，但他這天沒有出席頒獎禮，他獲得最佳足球運動員及最佳錦標賽表現（Best Championship Performance）兩個獎項，其中後者是因為他在卡塔爾世界盃的出色表現。目前美斯合計已獲得6個ESPYS獎項。

ESPN上月曾在Twitter為最佳錦標賽表現發起投票，其中美斯以超過6成票數壓倒性地排在首位。