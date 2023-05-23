NBA｜金塊橫掃湖人歷史性晉總決賽　祖傑以外的功臣同樣功不可沒

金塊首度晉級NBA總決賽，主將祖傑（Nikola Jokic）在球隊今天以113：111反勝湖人一役，貢獻30分、14籃板及13助攻，第8次錄得三雙，超越傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），成為單季季後賽最多「大三元」的球員，賽後亦以場均27.8分、14.5籃板及11.8助攻，獲9間媒體投出全票當選西岸決賽MVP，確是毫無縣念。

但金塊能從3年前西岸決賽以1：4不敵湖人，到今天擯走對手強勢晉級，單憑祖傑一人，絕對不足以蛻變如此。



湖人今天背水一戰，38歲老將勒邦占士即使打足48分鐘兼取得全場最高40分，但始終獨力難支，這也顯出金塊的整體實力特別可貴。祖傑表現毋庸置疑，但觀乎季後賽正負值排行榜，前五之中有四人來自金塊，分別是祖傑（+130）、波特（Michael Porter Jr.，+130）、艾朗哥頓（Aaron Gordon，+126）和梅利（Jamal Murray，+126），足證金塊之成功，祖傑雖好也要靠隊友扶持。

淘汰湖人後，祖傑獲選西岸決賽MVP。（路透社）

1. 梅利復活與祖傑Pick and roll

梅利三年前已在金塊陣中，2019/20球季、即是金塊殺入西岸決賽那季，他的季後賽場均得分為全隊最高的26.5，更勝祖傑的24.4分。他之後受十字韌帶傷患困擾，今季才復出，但立即交出常規賽場均20分及季後賽27.7分的優秀表現，兩者均排球隊次席。他與祖傑在外線的Pick and roll是金塊常用得分手段。根據統計，今季季後賽中，梅利48次助攻祖傑，後者則有36次傳球予梅利得分，是聯盟中指定助攻數據的前兩位；排在第3及第4位的傳球者均是祖傑，第5位是湖人羅素（D'Angelo Russell）助攻安東尼戴維斯的30次。

梅利傷癒復出，成為金塊其中一個創造歷史的關鍵。（路透社）

2. 艾朗哥頓成為祖傑的羅賓

梅利復活固然重要，但金塊從魔術羅致艾朗哥頓，亦是關鍵。此子並非全明星級球員，數據亦說不上突出，但其非常優秀的籃底能力，正好與傳球出色的祖傑一拍即合。自2020/21球季加盟金塊後，他的兩分命中率從47.5%躍升至60.6%，且連續三季都高於6成，此前他最高一季僅為53.3%。

傳奇射手米拿（Reggie Miller）今年初曾點評艾朗哥頓：「人們應該會說我瘋了，但現在的他，在這支球隊裏就是祖傑的羅賓。」艾朗哥頓與祖傑至今一共合作155場，正負值高達+1141，場均為+7.4；若只計算今季，兩人一同出戰61場，正負值為+572，場均+9.4。

艾朗哥頓的另一重要任務就是防守。由於祖傑行動緩慢、防守能力不足，是以，金塊教練米高馬龍（Michael Malone）要求艾朗哥頓必須加強防守。他經常負責防守對方的王牌球員，能從外線到內線防守1到4號球員。上一輪面對太陽，他便負責防守杜蘭特（Kevin Durant），使對方6場4強賽事，平均命中率僅為45.3%，比首輪以4：1淘汰快艇的51.2%大幅下降。

3. 波特側翼助攻助守

小前鋒波特亦是重要人物之一。他於季後賽場均貢獻14.6分、8籃板和1.8助攻，數據不算搶鏡，但他是隊內第三號得分手，今次季後賽共射入42個三分球，在隊內僅次於梅利的47球，而且命中率達40.8%。金塊和熱火是今季三分命中率最高的球隊，兩隊均為38.8%，這表示波特的外線能力不容小覷。

防守方面，其籃板數在金塊也只排在祖傑之後，能在籃底為祖傑分擔不少壓力，正因如此，雖然波特數據並非球星級數，但他的正負值卻能與祖傑持平。

此外，今季加入的卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）和布朗（Bruce Brown），也是為金塊貢獻不少的綠葉，這兩人今季的平均得分都達到雙位數。

梅利復出、艾朗哥頓加盟、波特、卡特維普比及布朗等合作無間，圍繞着祖傑構建的這支金塊，今季終迎來集大成之時。金塊能夠一路殺入總決賽，祖傑固然居功至偉，不過在他眾多令人瞠目結舌的表現背後，隊友同樣功不可沒。