NBA季後賽｜祖傑再轟34分三雙挫湖人　金塊眾將多點開花防不勝防

NBA季後賽西岸決賽第一場，金塊以132：126擊敗湖人。這場比賽其中一個焦點戲碼在於兩隊當家中鋒對決，金塊的祖傑（Nikola Jokic）今場貢獻34分、21個籃板和14次助攻，再次取得「三雙」（Triple-double）數據；湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦轟下40分及搶到10個籃板。



金塊今場首節便火力全開攻下37分，拋離湖人12分，且第二節及第三節均取得30分以上。包含5名正選在內，他們全隊6人得分上雙，梅利（Jamal Murray）延續近期出色狀態，今仗轟入31分。

湖人方面，「一字眉」安東尼戴維斯攻入全場最高的40分，多次殺入籃底強行得分的勒邦占士（LeBron James）拿到26分，射手柯士甸里維斯（Austin Reaves）亦取得23分。以表現及數據而言，湖人今場進攻不算太差，只是不敵金塊，很大程度是無法阻止對手以祖傑為中心的進攻體系，加上金塊今場整體進攻出色，多點開花讓湖人防不勝防。

祖傑對安東尼戴維斯的中鋒對決，為這個系列賽的焦點之一。（路透社）

這名塞爾維亞中鋒今場一如以往地串連着整支球隊，單打時湖人經常需要雙人夾擊，此時他能找到籃底或外線有空位的隊友助攻，又或是與跑近接應的隊友作單擋配合，亦不時通過這種似是而非的節奏單打得分。雖然安東尼戴維斯今場得分為全場最高，但他亦多次被祖傑直接得分，而且作為中鋒，雙方的籃板數亦有相當大的差距。

祖傑今場取得個人季後賽生涯第12次三雙，繼續刷新自己保持的中鋒季後賽最多三雙紀錄；同時這也是他今季第6次「大三元」，追平祖蒙特格連（Draymond Green）及魔術手莊遜（Magic Johnson），並列史上單季季後賽第2多的球員。第1名為張伯倫（Wilt Chamberlain），他在1966/67賽季錄得7次三雙，換言之祖傑仍大有機會追平甚至創造紀錄。

此外，祖傑亦成為NBA季後賽史上第一名單場取得30分、20個籃板及10個助攻的球員。

不過當然，這只是系列賽的第一場，湖人教練漢姆（Darvin Ham）大方承認對方表現出色，但亦認為這只是開始。「感謝上帝這不是NCAA比賽，是一個能打7場的系列賽，這只是可以輸4場中的第1場。我們沒問題的，相信我。」

下場比賽仍為金塊主場，雙方將在香港時間周五（19日）早上8時半開打。