NBA熱話｜獎項皆浮雲女兒最重要　祖傑不理獎盃惹失盃疑雲

獎盃，是不少球員窮一生精力追求的目標，更何況是NBA總決賽最有價值球員的殊榮。不過，對金塊球星祖傑（Nikola Jokic）來說，一切也只是浮雲，獎盃遠不及女兒重要，連當日獲取的FMVP獎盃也放在一邊。祖傑日前接受《ESPN》訪問時，表示自己已經把FMVP獎盃遺失了。



丹佛金塊在NBA總決賽擊敗邁阿密熱火，隊史首度稱霸NBA，祖傑更當選總決賽最有價值球員（FMVP）。

回看當天頒獎片段，祖傑在舉起FMVP獎盃後，便隨意地放在桌上後，直接抱起女兒轉身走開，然後再沒有理會獎盃。當金塊準備拍球隊大合照，隊友布魯士布朗（Bruce Brown）見狀便幫忙拿起，但捧着不屬於自己的FMVP獎盃，又找不到其他人幫忙保管，其臉上表情也有點茫然。

祖傑一家三口與總冠軍及FMVP獎盃合照時，他的女兒還很開心地像是打鼓般，拍打眼前兩個獎盃，就像是看到有趣的玩具一樣，但這似乎是最後一次與獎盃同時出現。

「無手尾」的祖傑日前接受ESPN記者Malika Andrews訪問時，該名記者表示祖傑是第一個沒有捧着FMVP獎盃上來的球員，當時祖傑回答：「我真的不知道，我將（獎盃）放在Sparky Gonzales（球隊裝備管理員）的房間，然後就不見了，所以我也不知道它在哪裏。」

祖傑遺失獎盃一事隨即引發網絡熱議，皆因他一向言行出眾，奪冠當天便說要向老闆高安基（Stan Kroenke）申請一輛私人飛機，以趕回家鄉塞爾維亞看他養的馬比賽。在訪問中他還表示籃球並不是生命中最重要的事，只是自己很擅長而已。

不過祖傑和球迷都可以放心，這只是虛驚一場，因為該名記者在數小時前確認，Sparky Gonzales保管着獎盃並已經清潔好，該名金塊球星能夠在美國時間周四（15日）的勝利巡遊上，於球迷的歡呼聲下高舉它。