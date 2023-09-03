NBL｜楊睿騏用一季拚勁換信任　香港金牛季後賽首輪出局無緣四強

今季成軍首戰NBL的香港金牛闖入季後賽，周日（3日）主場迎戰安徽文一，一度陷入「垃圾時間」。這樣的分差下，球員也難免表現得有點洩氣，不過也有例外。「只有Ricky還想拼。」就連網上直播的球迷，也感受到楊睿騏（Ricky）的鬥志仍然高昂。

雖然最後香港金牛以92：103落敗，季後賽首輪出局，但現場球迷依然站立報以熱烈鼓掌，送給於2個多月力戰24場、全季以9負15勝完結的香港金牛。



楊睿騏與蔣淯安對上。（張倩儀攝）

香港金牛殺入季後賽，主場迎戰「一哥」安徽文一。換邊後，金牛陷入得分僵局，最多更被領先達30分，全隊面對這樣的分差，士氣低落，楊睿騏卻不願提早放棄。

「我哋係主場，點解唔搏盡呢？」Ricky反問道，強調自己未曾放棄。全場48分鐘，即使坐在板凳席上，他也會把握機會，大叫提醒走近的梁兆華。末節再上陣，Ricky更大膽殺入內線內牆，面對身高2.05米、中鋒劉仁斌的封阻，他依然放入籃框博得「And1」，在無望逆轉的戰局中掀起一段小高潮。

面對人牆，身形較輸蝕的楊睿騏也放膽殺入內線。（張倩儀攝）

「其實回到主場，所有球員精神好多，我們最不想的就是在主場輸波。」想起2018年甲一總決賽，當時為東方龍獅披甲的Ricky在修頓場大叫過一句：「This is my house」，成球壇佳話。

今天，經歷大半季沉寂的他，無聲地表達出，當年的Ricky仍在。「好遲，但至少我調整到。」Ricky苦笑道今季轉換新環境，在新球隊要擔任控球後衛，短短數月適應未及，直到完季前三場才感覺爭取到教練信任。「角色和以往絕對不一樣，控球後衛要做到教練要求，才能一步步建立大家對自己的信心。」

楊睿騏認為今場防守表現滿意。（張倩儀攝）

不難發現，Ricky從防守做起的決心。雖然他1.80米的身高，在球隊中比較輸蝕，但他的突破、速度和防守活力無形中帶動了球隊。特別是今場，守住26分、5助攻的明星球員蔣淯安，Ricky無懼身體碰撞，多次倒地。拚盡的精神，讓球迷和教練都看在眼內，終於在季尾獲得信任，進攻也變得更加放膽，Ricky堅信下季可以做得更好：「下季，我會做自己，這是我最擅長的。」再一次證明，「This is my house」。