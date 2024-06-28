NBA選秀｜占士如願以償父子同場　長子Bronny第55籤獲湖人選中

「我職業生涯最後一年將與兒子同場作戰。」

2022年，NBA球星勒邦占士（LeBron James）早已如此許願，「大帝」的願望在今年NBA選秀實現，洛杉磯湖人以第55籤選中占士長子邦尼（Bronny James），有望成為NBA史上首對父子兵。



一年一度的NBA選秀，阿特蘭大鷹隊揀選19歲的Zaccharie Risacher，連續兩年由法國球員成為「狀元」，獲得「榜眼籤」的華盛頓巫師選中另一法國球員沙亞（Alex Sarr），而Reed Sheppard則獲侯斯頓火箭揀中，成為今年的探花。

今年NBA選秀的其中一個焦點，必定是勒邦占士長子邦尼，究竟占士能否如願與兒子同隊。占士效力的洛杉磯湖人，獲得第17籤，卻沒有揀選邦尼，湖人在次輪第55籤，邦尼的名字終於出現，有望與父親一同為湖人披甲。

「大帝」2004年誕下邦尼，由當年的手抱嬰兒，到今時今日的NBA球員，彷彿全球球迷見證他長大一樣，一旦邦尼在來季披甲的話，占士父子將成為史上首對同場出戰的父子兵。

今年19歲的邦尼，與父親是截然不同的球員，身高6呎2吋，進攻上不如父親般火力強勁，他為南加州大學在NCAA上陣25場，場均貢獻4.8分﹑2.8個籃板及2.1個助攻，命中率只得約37%。邦尼遺傳父親的強大因子，擁有不俗的身體質素，可以先向防守方面發展。

（X截圖）

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