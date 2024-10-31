NBA︱邦尼在父親成名地首次得分　占士後備席見證　湖人不敵騎士

勒邦占士（LeBron James）東家洛杉磯湖人今季成全他的心願，簽入他的長子邦尼（Bronny James），新球季常規賽第一輪，主帥列迪克（JJ Redick）非常識做地讓占士父子後備落場並肩上陣3分鐘，成為NBA史上首對父子兵。

之後3場邦尼都無機會落場，到第5輪作客克里夫蘭騎士，占士重返成名地，獲母會窩心製作父子二人的影片致敬。邦尼在比賽末段「垃圾時間」再獲上陣機會並首度得分，賽後他大談在克里夫蘭感受到滿滿的愛。



占士父子作客騎士。（路透社）

第二次為湖人上陣NBA首度得分

占士父子同為湖人效力，今夏成為NBA熱話，兩人在月初的熱身賽同時上陣締造歷史，常規賽首仗二人首度並肩作戰。即使只有短短3分鐘，占士終可一圓跟兒子一同上陣的夢想。

所有人都知道，僅以選秀第二輪、第55選加入湖人的邦尼，實力跟父親有很大差距，當39歲的占士依然是球隊主力，邦尼之後3場都未獲派上陣。來到第5仗作客克里夫蘭，在父親的母會與成名地作賽，邦尼到比賽勝負已分的「垃圾時間」再獲上陣機會，最後2分3秒一次14呎中距離投籃成功，邦尼首度在NBA得分。他上陣5分鐘獲2分、2助攻和 1次偷球。

邦尼常規賽第二次為湖人上陣，在NBA首度得分。（路透社）

「我們想要邦尼」

占士感冒下帶病上陣，正選出場獲26分、6籃板，阻擋不住今季狀態大勇的騎士，比賽勝負分明下，他在第4節餘下9分13秒時休息。現場觀眾隨即高叫「我們想要邦尼」（We Want Bronny），占士在後備席見證兒子後備落場及首度得分。

他被捕捉到邦尼得分時一臉平靜，沒有任何反應，賽後占士感言：「他在這兒不遠處成長，在這個球場看到他NBA首次投籃成功，是個難以置信的時刻。對邦尼而言也是難以置信，對我們的家庭來說，能置身其中也是件很酷的事。」

騎士球迷熱情招呼邦尼。（路透社）

邦尼：「跟爸爸來到我們的家非常特別」

成為焦點的邦尼，賽前練習時已說：「今仗將會非常特別，跟爸爸來到我們的家（our home）置身這裏（騎士主場）。」

他意想不到的是，作客克里夫蘭，竟獲主場球迷歡呼喝采，比賽尾段齊聲呼喚他出場。湖人主帥列迪克的樂於做這個「順水人情」，畢竟當時比賽基本上勝負已分，邦尼賽後直言「瘋狂」，「肯定較我預期中反應更大，這全都是愛，那是個美好時刻。喝采聲真是出乎我意料，表面上我面不改容，其實完全感受到，那感覺不錯，尤其是在這裏。」占士曾兩度效力騎士，在這裏經歷11個球季，2016年領軍首奪NBA總冠軍。

騎士以134：110大勝湖人，開季5連勝，寫下占士離隊以來最佳開季成績，暫居東岸榜首。湖人則3勝2負。無論湖人又好，騎士球迷也好，大家或許都心知成就邦尼上陣只是一場騷，湖人經過今季很可能將他下放發展聯盟（G-League），但無損眾人渴望造就NBA史上首對父子兵的決心。

早前占士父子在今季NBA首仗創歷史，賽後展露歡顏。（路透社）

NBA史上首對父子兵

北美四大體育聯盟，此前曾出現過4對同為隊友的父子兵，包括NFL（美式足球聯盟）的Ted Nessr及兒子Charlie、NHL（冰上曲棍球聯盟）的Gordie Howe及其兩名兒子Mark、Marty。MLB（美國職業棒球聯盟）史上有兩對父子曾為隊友，包括Ken Griffey Sr.和兒子Ken Griffey Jr.、以及Tim Raines Sr.與兒子Tim Raines Jr.；勒邦占士與邦尼，為NBA史上首次有父子並肩作戰。