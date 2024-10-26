NBA｜河村勇輝後備上陣交出一記助攻　日本史上第4人登陸NBA

日本球星河村勇輝在NBA新賽季正式登場！灰熊在當地時間周五作客火箭的常規賽，河村勇輝在賽事末段以後備入替，成為史上第4位站上NBA例行賽舞台的日本球員。



早前跟灰熊簽下雙向合約的日本後衛河村勇輝（Yuki Kawamura），在灰熊今季第2場賽事最後3分34秒以後備身份登場，成為繼田臥勇太、渡邊雄太、八村壘之後，史上第4位出戰NBA賽事的日本球員。

人物誌｜用實力打破身高界限 1.72米河村勇輝望激勵同路人

今場灰熊來到火箭的豐田中心球場作客，上半場一直與火箭拉鋸打成均勢。半場灰熊稍稍領先65：59，但換邊後隨即被火箭發力狂追，第3節更被對手打出一段18對39的攻勢，第三節後大幅落後98：83。

河村勇輝成為日本史上第4人登陸NBA，為灰熊後備上陣交出一記助攻。（路透社/資料圖片）

河村勇輝也在灰熊大幅落後的情況下，於比賽最後3分34秒頂替加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey）上陣，之後他在一次快攻中以一記「No look pass」助攻給韋爾斯（Jaylen Wells）輕鬆上籃得分，生涯首次上陣3分34秒留下1次助攻紀錄。

河村勇輝成為日本史上第4人登陸NBA，為灰熊後備上陣交出一記助攻。（路透社/資料圖片）

身高僅有1.72米的控球後衛河村勇輝在巴黎奧運表現亮眼後，今夏再度挑戰進軍NBA，並獲灰熊給予10天短約，在季前熱身賽共5場比賽共交出21次助攻，成為隊內助攻王，可人表現令他獲得灰熊提供的雙向合約。

河村勇輝成為日本史上第4人登陸NBA，為灰熊後備上陣交出一記助攻。（路透社/資料圖片）

在灰熊對爵士的揭幕戰，河村勇輝亦被列入12人大軍名單，惟賽事緊湊，未有空間讓教練委派他出場。首戰過後他直言：「我還有很多需要證明的地方，不過後備席上也能夠學到很多。這是我一直夢想的舞台，我真的很榮幸成為其中的一員。」幸運地，第二仗賽事河村終獲上陣機會。

河村勇輝成為日本史上第4人登陸NBA，為灰熊後備上陣交出一記助攻。（路透社/資料圖片）

對於河村勇輝首度登場，日本媒體也紛紛以「歷史性的一刻」來報導河村首輝的首次出賽，甚至連在本季已經回到B聯盟發展的渡邊雄太，也在網絡上送上祝福，並且標記了另外兩名年輕好手富永啟生以及混血球員熊谷晶（Akira Jacobs）表示，「你們兩個就是下一位。」