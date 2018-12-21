【NBA】基斯保羅第二節傷出　夏登力戰43分鐘仍2分飲恨

火箭主力控球後衛基斯保羅今仗再度傷出，僅在今場上陣12分鐘便退下火線。即使夏登上陣達43分鐘，貢獻35分及12個助攻，依然無濟於事，火箭仍以99：101不敵熱火，5連勝走勢終止。

火箭上一仗以打破聯盟紀錄的全場26個三分球，外投射垮巫師，大勝一仗取得5連勝。近況不俗的火箭作客熱火，在第2節卻傳來壞消息，控球後衛基斯保羅（Chris Paul）在盤球時，不慎弄傷左腳大腿，隨即被調離場。

火箭的得分重任再度全落在夏登（James Harden）身上，即使夏登全場僅休息5分鐘，並攻入35分，亦未能助球隊延續連勝紀錄，作客以2分告負。火箭以16勝15負的戰績，暫列西岸第8位；主場報捷的熱火以14勝16負，在東岸與魔術並列第8位。

基斯保羅今仗僅12分鐘，但在第2節一次突破中，不慎弄傷左腳大腿退下火線。（美聯社）

基斯保羅在11月尾因左腳腳傷缺陣3場，在復出後帶領火箭在近期5連勝，追平今季最佳的連勝紀錄。火箭今仗在首節12分領先主隊，但基斯保羅在第2節中段，基斯保羅嘗試盤球超越兩位熱火球員，在突然改變方向時，不慎觸傷左腳大腿肌肉。他一拐一拐地直接進入更衣室，僅上陣12分鐘，交出4分便被逼退下火線。

Not good news. Chris Paul appears to injure his left hamstring and heads to the locker room... Rockets almost assuredly will lose him for a stretch. pic.twitter.com/TI7s0loVk0 — ClutchFans (@clutchfans) December 21, 2018

在半場領先的火箭，在基斯保羅傷出後，被主隊熱火在第3節收復失地，更在第4節一度拉開最多11分的差距。火箭未有因此而放棄，在第4節中段打出一段9：0攻勢，使兩軍分差再度收窄。火箭在夏登的帶領下，在最後一節交出9分及4個助攻，力逼熱火，但隨着哥頓的三分最後一擊未能投中，結果火箭已能在作客2分飲恨。

夏登今仗亦交出「雙雙」，個人貢獻35分及12個助攻，但仍未能助火箭取勝。（美聯社）

夏登在基斯保羅傷出後，一人力撐球隊，力戰43分鐘但亦僅敗2分。（美聯社）

基斯保羅將在當地時間星期五進行磁力共振，火箭教練迪安東尼（Mike D'Antoni）亦表示他將缺陣一段時間。基斯保羅在季初罰停賽兩場，加上在11月尾受傷3場避戰，火箭在基斯保羅缺陣的5仗中，亦未嘗一勝。基斯保羅須休養一段長時間的話，或許對火箭的戰績將大有影響。

韋迪今仗雖然只得10分進帳，但他一記突破對手後單手入樽亦十分精彩。（美聯社）