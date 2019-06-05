【瑞斗四圍遊．紐約】NBA季後賽網隊睇波攻略 　適應時差最緊要

對一眾熱愛籃球的朋友們，NBA都是夢寐以求的朝聖地方，能夠在現場看比賽感受氣氛，真的會相當難忘！我一直都希望達成這個願望，終於成功在4月遠赴美國紐約，剛好遇上網隊主場迎戰76人，不能放過這種千載難逢的機會，所以決定安排一次「睇波之旅」！

在香港時間4月16日出發，但5日前才知道季後賽首輪的賽程，所以一看到在紐約逗留時會遇到網隊主場比賽，我驚呼幾聲之後當晚就立即到「Stubhub」網站購買門票。由於是第一次使用，起初都頗雞鴨腳，先要選票價及票量，再揀選座位。季後賽票價相對貴，但亦算是搶埂第一刻購買，在票源尚算充足下我買了兩張「山頂嘅朋友」，連同手續費300元美金（約2,340港元）。不過，始終未有實體票在手，心中還是七上八下，始終大老遠飛到美國，也不想失望。

第一次利用Stubhub網上買票，比想像中容易及方便。（瑞斗提供）

前往美國之前有稍為「做功課」處理交通問題，本想挑戰一下乘搭Subway去網隊主場「Barclays Center」，不過「美國仔」同事質疑我的方向感，便冷冷地拋下一句：「你還是坐Uber吧！」不過，若是大家想體驗一下Subway的話也可以，因為「Barclay Center」鄰近鐵路出口，大家只需要乘搭到Atlantic Ave.- Barclays Center便到達。預先在出發地利用google map，亦可查閱乘車路線及列車到站時間。

經過40分鐘擠塞車程，終於到達Barclays Center。（瑞斗提供）

這次我觀看的是網隊與76人季後賽Game3，在美國時間18日晚上舉行，我大約在17日便收到取票的電郵通知，其後透過安裝「ticketmaster app」取電子票。大家除了「cap screen」之外，還能夠把入場的QR Code加入「Apple Wallet」，一切亦頗方便。

輕鬆取得電子門票，scan一scan及安檢後便能進場。（瑞斗提供）

睇波當天下午我們一行人在曼哈頓下城的蘇豪區閒逛着，這區就像香港的銅鑼灣吧！有高級時尚品牌，也有「Free People」、「Levi’s」、「 H&M」、「Sephora」這類受年輕人歡迎的牌子。度過「港女放血」的一個下午後，約傍晚6時乘搭Uber出發到Brooklyn那邊的「Barclays Center」，不過碰巧交通擠塞，在小街道塞上大橋起碼20分鐘，最後差不多40分鐘才到達。最後，我們還被索取「NY Congestion Surcharge」的附加費，所以大家若不選地下鐵的話，便要顧慮路面塞車狀況！

subway出口便是Barclays Center，非常方便。（瑞斗提供）

由於場館外因為花式籃球表演而人頭湧湧，所以我還是早早步進球場逛逛，看看會否有些特別版週邊商品。不過這種期待落空了，因為季後賽的關係紀念品店早就擠滿了球迷，就連入內走一圈都困難，而且我看店內「City Edition」球衣沒有贊助的版本，所以拍下一些片段就離開。一路向前走就是一間又一間的小食店，就像香港大球那種，都是熱狗、炸雞、漢堡，各式各樣的飲品選擇，還有看球賽不能夠缺少的啤酒！

一入場後，Box Office即在右手邊。（瑞斗提供）

入場後轉右便是場館內規模最大的紀念品店，不過太多球迷，我沒有購物便離開。（瑞斗提供）

網隊主場Barclays Center購物流程攻略

+ 8 + 7 + 6

我購買的是最便宜門票，所以是山頂最後第3行，與場館的天花板相當接近。不過，視線尚算清晰，而且球員也沒有想像中般細小。由於是季後賽Game3，球隊為每一位入場的球迷準備了這場球賽的專屬打氣毛巾，讓大家能夠揮動打氣。可是，由於這天是我們到達美國第3天，所以還在處於時差中，上半場相對緊湊還能憑意志力撐過去，半場休息完我真的忍受不了，睡了一整個第3節。後來，我好像因為受到現場球迷打氣才驚醒過來，那時候網隊已被76人拋離，所以每進一球均能夠引起全場熱烈歡呼，但我真的很想睡。在此奉勸大家，去美國的時候一定要提早幾天到達適應，否則旅程的前半段都是瞌睡中度過。

坐「山頂」便能夠近距離看到球隊已經高掛的號碼。（瑞斗提供）

這樣看過去便壯觀，一片白色的就是球隊預先準備好的Game3打氣毛巾。（瑞斗提供）

最清醒便是拍照的時候。（李澤彤攝）