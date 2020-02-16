【RIP Kobe】明星賽MVP冠以高比拜仁之名　對賽第4節不插播廣告

湖人傳奇名宿高比拜仁（Kobe Bryant）、次女Gianna Bryant以及另外7人在1月27日一場直升機墜毀意外中不幸罹難，令NBA甚至整個籃球界籠罩悲傷及不捨之情。 為悼念這位傳奇，NBA在今年的明星賽中以他們方式，來緬懷及榮耀高比過往在籃球界的貢獻，聯盟總裁施華（Adam Silver）今天正式宣布明星賽MVP獎項以高比為名。

有別於過往的全明星賽，為了紀念一代NBA球星高比拜仁，聯盟早前已公布了明星賽球衣設計將分為高比生前的「24號」及Gianna的「2號」，球衣右上方上印有9顆星星圓形黑布章，代表直升機失事中9名遇難者，而黑紗布亦貼在左上方以表悼念。

全明星賽球衣分為「24號」及「2號」，以紀念高比及其13歲次女Gianna。（網上圖片）

在今天的技巧挑戰賽之前，現場大螢幕出現代表高比及Gianna的背號。（Getty Images）

至於賽制方面同樣盡是緬懷「24號」高比的舉動，今屆明星賽將改為首3節對賽仍維持12分鐘，不過必須分出勝負，每節起始將比數歸零。

直到第4節時沒有比賽時限，將兩隊各自首3節比數加起來，只要任何一方能領先24分便是勝方。此外，大會亦宣布第4節將不會加插任何廣告，以此向大家展現最純粹向高比致敬的第4節。

施華今天在記者會上向大家展示全明星賽MVP獎盃將以高比為名，「NBA ALL STAR GAME KOBE BRYANT MVP AWARD」。（Getty Images）

施華宣布全明星賽MVP獎項以高比拜仁命名：

「我們一直思考怎樣才是一個最好的方法來榮耀高比的偉大。」NBA總裁施華在全明星周末開賽前記者會上分享，「我們討論過儘管明星賽MVP獎盃存在已久，但從沒有像總決賽MVP冠上Bill Russell之名用來致敬特定的球員，所以決定將明星賽MVP獎項以高比拜仁為名。」

高比拜仁曾18次出戰全明星賽，4度高舉明星賽MVP獎盃。（Getty Images）

高比過去曾18次出戰全明星賽，4度奪得全明星MVP殊榮，施華認為他的名字早已等如明星賽的同義詞：「高比代表全球宣揚NBA球賽的象徵精神，他總是珍惜在無數觀眾面前，與其他偉大球星競爭，並展現出自己最高水準表現的機會。」全明星賽將於香港時間明天（17日）早上9時上演。

高比雖然已經永遠離開大家，但他的精神及堅持會一直影響其他籃球員甚至其他界別的運動員。（Getty Images）