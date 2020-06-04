【NBA】董事會明天表決復賽安排　22隊齊集奧蘭多迪士尼大混戰

NBA於3月時出現首名新冠肺炎確診球員高拔（Rudy Gobert），即時停擺賽事至今逾10周。 隨疫情稍為緩和，NBA密鑼緊鼓商討復賽安排，據報董事會將於美國時間6月4日表決22支隊伍的復賽計劃，包括先各自進行8場常規賽，再按慣例進行季後賽，並最遲在10月12日上演總決賽最後一戰。

新冠肺炎疫情在今年3月波及NBA球壇，爵士球員高拔為首位確診NBA球員，及後米曹（Donovan Mitchell）、杜蘭特（Kevin Durant）亦相繼確診感染。聯盟當時立即停擺賽季至今，球隊從停止訓練至現在陸續開放訓練場館，讓球員能自主訓練，以迎接隨時重啟的球季。

既然球隊陸續復操，意味聯盟的復賽安排亦進入最後階段。近日不斷流出不同的消息，根據外媒報道，餘下賽季將於美國時間7月31日重啟，並將於奧蘭多迪士尼園區內上演。

爵士的高拔是NBA中首位確診的球員，聯盟當時立即煞停賽季。經過治療休養後，高拔現已康復。（Getty Images）

新冠肺炎疫情席捲全球，連NBA球星杜蘭特亦不能倖免，他亦已康復。（Getty Images）

至於參賽隊伍方面，在聯盟的計劃之中包括目前已佔據季後賽席位的16支隊伍，以及另外6支球隊，總共22隊齊集奧蘭多作賽。

NBA總裁施華（Adam Silver）近月不斷與各方開會商討復賽安排，務求達到最公平。（Getty Images）

復賽計劃中的22支隊伍（按圖放大）：

+ 18 + 17 + 16

正式重啟賽季之後，22支參賽球隊各自需要再參加8場「常規賽」，目的為了確定東、西岸季後賽8支種子隊的名次。

隨後聯盟恢復本來季後賽的對戰賽制，即是7場4勝的淘汰賽，至於總決賽最後一場最遲會於美國時間10月12日舉行。

8支無緣復賽隊伍（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

至於並未包含在聯盟目前建議復賽計劃的8支隊伍，根據美國著名記者Wojnarowski表示，部分球隊擔心休賽期過於漫長，「他們希望球員能在球場內，或是安排訓練營。」

Wojnarowski透露球隊已經與聯盟提議，允許他們舉行迷你訓練營，甚至舉辦與其他球隊之間的地區性比賽，以免在球場或商業市場上的關注度大為降低。