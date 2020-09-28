【NBA】熱火避過「搶七」闖總決賽　人生贏家伊古達拉第5度撼占士

NBA總決賽對戰戲碼出爐。今日（28日）熱火一氣呵成以125：113擊退塞爾特人，成功避過消耗體力的「搶七」一戰，總決賽與湖人碰頭。今場兩隊戰至第四節仍未分高下，塞爾特人更曾一度領先，但熱火眾志城城，終達到目標。 熱火36歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）連續6年晉身總冠軍，延續「人生贏家」生涯，並將與占士（LeBron James）第5度對上。

兩隊實力不相上下，過去5戰的比數幾乎都保持膠着，即使今次熱火在上半場佔上風，但塞爾特人仍能咬住不放。

凡事無絕對，從上場遭綠軍猛追一場，熱火汲取教訓表現相當進取全民皆兵，熱火全場僅用8人就有6人得分「上雙」。其中，內線球員艾迪巴約（Bam Adebayo）狀態大勇，上場9分鐘就交出6分、3籃和1抄截，不斷在籃下攻擊綠軍的弱點。

今季伊古達拉披上熱火球衣，再殺入總冠軍戰。（Getty Images）

內線球員艾迪巴約（Bam Adebayo）狀態大勇，上場9分鐘就交出6分、3籃和1抄截。（Getty Images）

隨後艾迪巴約繼續發揮自身優勢4射全中，加上伊古達拉彈無虛發的外線，取得8分領先；但塞爾特人也漸入佳境，在第三節後段和接連在第四節打出20：6的攻勢，其中布朗（Jaylen Brown）一口氣就拿下9分。

熱火也不甘示弱，不斷將「火勢」漫延，小將希路（Tyler Herro）和艾迪巴約各自攻入5分，助球隊再打出一波13：4的反擊，收復失地。熱火愈打愈順，又轟出一波13：2的攻勢，比分拉開至雙位數，塞爾特人後勁不繼，進攻不果最終以113：125落敗無緣「搶七」。

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

被稱為人生贏家。（Getty Images）

熱火終以總比數4：2成為東岸冠軍，其中6人上場超過30分鐘以及個人得分「上雙」，主將占美畢拿（Jimmy Butler）拿下22分和8助攻， 小將希路也交出19分、7助攻和5籃板。

連續6年都能闖入總冠軍戰的36歲老將伊古達拉，今場將士用命出賽28分鐘，5射全中包括4球三分球，獨取15分、3籃板、2抄截和1助攻，效率正負值達到＋20僅次隊中的羅賓遜（Duncan Robinson）。

伊古達拉將第5度與占士碰頭。（Getty Images）

從勇士到熱火

過去伊古達拉隨金州勇士3度奪冠，於2015年贏得決賽MVP，今季轉投熱火簽下兩年3000萬美元的合約；6闖總冠軍戰，今年是第5度與占士碰面。

2013年伊古達拉由金塊被交易到勇士，在2年後首度贏得總冠軍並拿下決賽MVP；2016年在總冠軍戰中被占士領軍的騎士逆轉，2017和18年再隨勇士完成2連霸，去年最後一次披勇士球衣則敗給了速龍。

伊古達拉在2015年拿上首個冠軍和FMVP。（Getty Images）

人生贏家伊古達拉

早在拿到決賽MVP時，伊古達拉就被稱為「人生贏家」，因為作為球員，他已收獲足夠的榮譽，加上場外的他更是一名風險投資者。

今季伊古達拉已經達到36歲之齡，在常規賽幾乎是「半退休」狀態，一共出戰21場。就算是勇士時代，也常被球迷戲稱是常規賽隱身，季後賽爆發的他，果然「不負眾望」在重要關頭表現相當強勢，在球隊需要時挺身而出。各位球迷要落足眼力，看看他在總決賽的表演。

今季年齡35+的NBA球員（按圖放大）：