一生只服務修頓的「命脈」　28載見證香港籃球成長

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-08 16:43

一生只效力一個球會的人，本來就不多。惟修頓，卻有一生只服務一個場館的「One Club Man」。 「效力」修頓28載，只為完成一場又一場「Good Game」，直到「退役」。

修頓室內場的電工師傅羅永光（光哥），負責場內所有大小維修，細至水管、換籃網，大至場館電力，光哥一句帶過：「無話難不難（維修），只要能修都會自己來。」職場初哥，人生第一份工就是在報紙上找到遊協的電工招聘，進駐修頓，一做就是28年，光哥認真且簡單的說起曾修頓、「九伊」（現麥花臣）兩邊走，「無他，有活動我就上班」。

當場上10人拼死拼活，光哥就會默默站在修頓更衣室旁的電房，一貫嚴肅的留意場內的狀況，絲毫沒有被賽事的緊張刺激影響，「你都打過工，工作就是工作，我都會很避忌。」當大家以為能寓工作於「看球」，仿如是生活的小樂趣，光哥當頭棒喝，接着說：「我在這裏做這麼多年，甚麼都看過了。」

修頓電工師傅光哥一做就是28年。（黃舒慧攝）

每年的籃球盛事大多在修頓上演，學界、甲一，甚至NBA球星來港活動，光哥唯一的任務就是盡本份讓活動如常進行。



頓了頓，光哥面不改容補充著：「不過有時候會看看比賽用的戰術，心想：這隊第一、二名對這隊七、八名都可以打得這麼緊湊？就會看一看。」光哥微揚起的嘴角，說著修頓氣氛確實比其他好。

即使只是穿上籃網，光哥也細心的安上。（黃舒慧攝）

平日放在場邊的較剪式升降台就是光哥日常工作的工具。（黃舒慧攝）

訪談間，光哥一如的嚴肅，「光哥笑一笑，開心一點」攝影師不斷的引導，也是一臉緊繃，但卻熱心的不斷問：「要不要開燈？」

打在球員身上的鎂光燈，觀眾席上的光管，燈光，大概就是光哥口中的場館「命脈」，必須卻非必然。「不記得是那一年超級工商盃，下午突然『跳掣』，找了好久都找不到原因，沒有燈當晚的比賽都取消了，報紙都有登。」28年大小風浪，光哥坦言「有甚麼沒有見過」，不過連燈火也「扭計」，光哥想都不用想就能回憶道。

熱血雀躍與夢想 修頓室內場給予的籃球感動

在光哥眼中的修頓就像是一個小孩。（黃舒慧攝）

不同時代的修頓都成為了光哥人生的一部分。（黃舒慧攝）

看着、聽着，面前這位電工師傅，冷漠卻無形中透路一點熱情，光哥看似坦然的說：「無話感不感情，但一份工作能夠做20多年，在我心中當然是很喜歡和很有感情才會做下去。」光哥透露不出幾年，自己也會從崗位退下來，想像自己當天只想順利完成工作，達成最後的任務，「捨不捨得都好，我就是一個保姆，照顧了這個『小朋友』，始終會有退下來的一天。」

由石屎地、膠椅、簡單的計分板，轉眼這28年變了擦亮的木板地、綿質坐椅、LED熒幕，香港籃球史裏有修頓，也有光哥。

有比賽的時候，光哥就會站在電房前以防萬一。（黃舒慧攝）

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