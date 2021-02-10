【Kobe】長女Natalia一圓模特兒夢　1.8米身高和美貌令經理人驚艷

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-10 12:58

球星的下一代從小就被冠上光環，在大眾眼中不必努力就可以獲得一般人窮一輩子都得不到事；但事實上，星二代往往要比平常人更用力，才能證明自己。 已故NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）的大女兒Natalia Bryant就走出一條屬於自己的路。

高比和二女兒Gianna Bryant去年一月因直升機失事中不幸逝世，全球震驚，家中留下的妻女更是難以接受。過走一年，妻子Vanessa Bryant和女兒們都努力面對和迎接新生活。

Natalia除了有高比的身材遺傳，也有媽媽的美貌。（Instagram截圖）

大女兒Natalia Bryant有父親的運動員基因和高佻身材，但卻沒有像妹妹一樣選擇「父業」，反而將身高優勢放在排球上，更因而有機會一圓兒時夢想。1.8米的身高，成功讓她踏入時尚圈，剛滿18歲的她昨日（9日）與美國模特兒經紀公司IMG Models簽約。

Natalia擁有1.8米的高佻身材。（Instagram截圖）

「從小我就對時尚相當感興趣並且熱愛這個產業，自我有記憶起就想成為一個模特兒。」Natalia在Instagram上表示自己期待成為IMG Models的一份子，對新嘗試感到又怕又期待，「雖然有很多事等着我去克服，但同時給了我機會去學習和表現自己。」

IMG Models也有Instagram上公開Natalia將會加入。（Instagram截圖）

另外，IMG Models公司副總裁Maja Chiesi也表示自己一度被Natalia驚艷迷到：「Natalia前途光明，第一次見面就對她的美麗和天分感震驚；很榮幸可以和她一起建造模特兒生涯和事業，希望她可以在這裏展現多元的個性和樣貌。」

NBA星二代遺傳了球星爸爸的好基因（按圖放大）：

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Natalia也遺傳了媽媽Vanessa的美貌：（按圖放大）