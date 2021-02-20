【NBA】能人所不能的數據　胡斯域梅利艾比迪的「Show Time」

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-20 16:44

神，以前都是人，但因為做到人做不到的事，所以是神。 今日（20日）NBA三個「凡人」分別在3場賽事中做到神一般的數據，艾比迪（Joel Embiid）的全能表現、梅利（Jamal Murray）的0罰球50分還是胡斯域（Nikola Vucevic）的0失誤「三雙」最「神」？

艾比迪：全能表現的50分「雙雙」

首先是近日狀態大勇的艾比迪，在76人對上公牛的一仗中大開殺戒，全場26射17中，其中包括17罰15中，毫不留情地的狂轟50分、17籃板、5助攻、4封阻和2抄截。在這樣全能的數據加持下，76人成功擺脫公牛的窮追不捨，終以112：105取得2連勝。

艾比迪一舉創下多個數據。（Getty Images）

艾比迪成為76人隊中第7位至少得到50分的球員，但上一次已經是2005年的艾佛遜（Allen Iverson）；也成為了繼張伯倫（Wilt Chamberlain）後第一個拿到50分、15籃板、5助攻的76人球員。同時，運續13場比賽至少得到25分也追平張伯倫， 並列76人隊史中第三長的紀錄。

帶領76人獲勝。（Getty Images）

梅利：沒有罰球的50分

除了艾比迪創下紀錄，金塊今日也有梅利展現出驚人手感，在對騎士時全場25射21中，包括三分10射8中，交出50分、6籃板和2助攻。上季季後賽首輪梅利曾兩度攻入50分，但在常規賽最高卻只達到48分，所以今日也寫下個人常規賽的得分新高。

值得一提的是，梅利所攻入的50分中並沒有罰球，全場沒有得到一次罰球的機會，讓他成為了NBA史上第一個沒有罰球而又能拿下50分的球員。除外，統計顯示梅利也是第一位以至少8成命中率拿到50分並射入8球三分的球員，可是神乎其技的50分。

梅利0罰球也攻下50分，讓人大開眼界。（Getty Images）

胡斯域今場0失誤。（Getty Images）

胡斯域：0失誤「三雙」

憑絕妙表現帶領球隊獲勝，其中胡斯域也加入此行列。在魔術陣容不齊的情況下，胡斯域率兵在第四節逆轉，終以124：120小勝勇士；結束勇士2連勝，也是魔術近4仗的第3勝。

在勇士單節豪取43分下，胡斯域也全力發動攻擊，全場攻下28分，效出16籃板和10助攻的「三雙」數據，完成今季第一次，也是生涯中第三次。面對居里（Stephen Curry）的三分，胡斯域仍能發揮全面，最驚人的是在持球時間多的同時，胡斯域的失誤數竟然為零，比「三雙」數字更為驚人。

同時又交出「三雙」數據。（Getty Images）

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