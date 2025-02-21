NBA｜雲班耶馬打完明星賽提早收「咧」　血栓問題曾令保殊退役

NBA馬刺球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）提早收「咧」。馬刺昨日（20日）發聲明，21歲的雲班耶馬打完明星賽回來後，被發現右肩深層靜脈血栓（deep vein thrombosis），預期他會缺席今季餘下所有比賽。

雲班耶馬的情況不禁令人想起前熱火球星保殊（Chris Bosh），後者因為肺部血栓的問題而被迫退役。不過，馬刺認為雲班耶馬的狀況未如保殊當年那樣嚴重，並不擔心他的長遠健康，寄望他可以在下季初復出。



雲班耶馬過去周末參加明星賽。（路透社）

過去周末是NBA的全明星周末，雲班耶馬與基斯保羅在技巧挑戰賽中「出術」，利用「未能射中也不扣分」的規則漏洞，但兩人最終被取消資格。之後一日，雲班耶馬代表全球明星隊參與明星賽。不過，從明星賽回到馬刺後，雲班耶馬向球隊表示手臂不適，經檢查後發現右肩有深層靜脈血栓的問題。

暫代馬刺教練的米治莊臣（Mitch Johnson）在周四晚說：「我沒有足夠專業醫學知識，我只能告訴大家，雲班耶馬覺得自己的手臂不太正常，這已經向我們的醫護人員反映過。他們研究完，得出結果。」他續說：「醫療的專家確認，他無緣今季的比賽，但不用擔心他的長期健康狀況及籃球活動。」

雲班耶馬是2023年的選秀狀元，也是上季的最佳新秀，他今季代表馬刺上陣46場，場均24.3分、11次籃板及3.7次助攻，另外他場均3.8次封阻，目前排今季NBA封阻榜首位。