NBA︱當錫占士連線極精彩卻未見效　湖人負黃蜂連續敗予榜尾弱旅

經過明星賽周末，當錫（Luka Doncic）出戰加盟湖人後的第三仗。首節初段他跟勒邦占士兩次精彩互傳，在網上被瘋傳，連NBA也立即在X（前稱：Twitter）分享影片。

可是尚未「收身」的當錫，始終未尋回手感，全場18次起手只得5中，三分球更是直到第四節才得手，全場9射1中，加上占士完場前兩次起手三分球不中，第三節初段仍領先13分的湖人，終以97：100不敵黃蜂。



占士、當錫首節互傳極精彩，卻再次未能帶來勝仗。（Getty Images）

當錫手感繼續冰冷

當錫被交易到湖人，還遭獨行俠班主杜蒙特（Patrick Dumont）冷嘲熱諷，引來外界非議。剛剛才重傷復出的當錫，確實不在最佳狀態下加盟湖人，身體明顯發胖不少，步伐亦不若受傷前靈活。他披上湖人戰衣後，首仗攻入14分，第二仗得16分，經過明星賽周末數天休息，今場手感依然冰冷。

湖人上半場未受影響，面對東岸排尾二的黃蜂一路領前，第三節初段曾以50：37領先13分。可是第三節尾段愈打愈沉，遭黃蜂以69：65反超前；第四節力追下曾反超前，到尾段又再失守，占士最後5秒兩度試射三分失敗，以97：100再輸一場。

當錫未尋回外線手感，只好靠上籃得分。（路透社）

當錫占士首節互傳極精彩

得分力強大的當錫，今場直到第四節才首次射進三分球，就算有11籃板、8助攻，難掩他全場受犯規問題困擾和6次失誤，全場只得14分的尷尬。占士攻入全隊最高26分，八村壘得17分。黃蜂單是兩正選球員已取得全隊過半分數，布力捷斯（Miles Bridges）獲全場最高29分，波爾（LaMelo Ball）也有27分。

不過最廣為談論的，還是首節初段占士在己方籃底長傳予當錫輕鬆上籃，繼而旋即獲對方投桃報李，當錫以一記達陣式長傳（Touchdown Pass）送占士一程，大帝以一記入樽得分，引來湖人主場球迷全場喝采，影片也在網上瘋傳。

加盟頭3仗已兩負弱旅

雖然常規賽勝負本是平常，但當錫加盟湖人後確是暫時狀態未足，而且頭3仗正選上陣下，已接連敗予西岸排尾二的爵士，以及東岸排尾二的黃蜂，就算湖人目前以32勝21負，在西岸穩佔第五位，也難免讓人擔心當錫加盟湖人的效果或許不似預期。

當然這宗重磅交易，對湖人而言改善成績未必是首要——防守不是斯洛文尼亞球星的強項，同時失去安東尼戴維斯的內線防守，怎樣看也不划算。不過以市場推廣角度，讓當錫與占士組成巨星聯盟，單是話題性已經十分成功，尤其在占士父子兵同上陣的心願達成後，湖人作為NBA長年最受歡迎球隊，欠缺一條吸引人心的故事線，當錫、占士兩大巨星聯手正是不可多得的題材。