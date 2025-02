NBA︱杜蘭特澄清拒重返勇士不是為了「他」　卡爾教練爆粗力撐

杜蘭特(Kevin Durant)重返金州勇士的重磅交易未能在2月7日轉會限期前發生,加盟勇士的巨星由杜蘭特變為占美畢拿(Jimmy Butler),引來外界無限猜測,甚至有傳言指是因為杜蘭特不喜歡球場內外皆麻煩多多的祖蒙特格連(Draymond Green)。



杜蘭特(左)澄清,拒絕重返勇士跟傳聞他不喜歡格連(右)無關。(Getty Images)

杜蘭特:我只是不想季中轉會

杜蘭特早前一度被指極接近重返勇士,轉會限期前夕,在一宗涉及三支球隊的交易中,勇士可從鳳凰城太陽得到杜蘭特,太陽可從邁阿密熱火得到畢拿,而熱火則可獲得其他利益。當傳聞沸沸揚揚,翌日已有消息指杜蘭特無意去勇士。

急於增兵的勇士唯有變陣出擊,之後直接跟熱火交易,趕及在限期前簽入畢拿。不過「杜蘭特重返勇士、畢拿去太陽」這宗潛在「世紀交易」告吹,引發外界傳言不斷,杜蘭特接受ESPN訪問時親自解畫,原因就是簡單一句:「我不想轉會。」

杜蘭特稱很開心可以續留在太陽。(Getty Images)

卡爾連環爆粗撐杜蘭特不回勇士

「人們常常都在瘋狂談論我,這並不是我不想回勇士的理由,我只是不想在季中被交易。」杜蘭特強調,「我在勇士的日子並無不妥,或是聽說我不喜歡祖蒙特(格連),說到底我只是不想轉會,想繼續為我的球隊太陽效力,看看我們在今季可以做什麼,我很開心仍然留在這裏。」

近日明星賽居里與杜蘭特同隊有傾有講。(路透社)

相對杜蘭特的委婉,勇士教練卡爾(Steve Kerr)率直回應: 「我一點也不會怪責杜蘭特不想回來」,訴說2016年杜蘭特以自由身加盟勇士時,承受過太多諸如:「噢,你跟風抱團」之類的廢話,「然後當他連續兩年成為總決賽最有價值球員,依然會受到批評。為什麼他會想再次面對所有這些廢話呢(So why would he want to face all that B.S. again)?」卡爾這番話夾雜不少粗口,可見他實在對此氣憤難平。

杜蘭特在勇士兩奪總冠軍。(Getty Images)

今季勇士和太陽表現皆未如理想,太陽26勝28負西岸排第11,勇士28勝27負排第10。36歲的杜蘭特得分能力強大,4度成為年度得分王,15次入選明星賽的他是NBA現今最著名巨星之一,球會生涯最風光正是在勇士3年內2奪總冠軍,並兩奪總決賽MVP。

他在美國國家隊的表現更加亮眼,是4奪男籃奧運金牌第一人,也是美國隊歷來的得分王,也是籃球史上唯一曾分別在NBA、奧運和世界盃獲得MVP的球員。