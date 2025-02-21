NBA｜雲班耶馬打完明星賽提早收「咧」　血栓問題曾迫令保殊退役

NBA馬刺球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）提早收「咧」。馬刺昨日（20日）發聲明，21歲的雲班耶馬打完明星賽回來後，被發現右肩深層靜脈血栓（deep vein thrombosis），預期他會缺席今季餘下所有比賽。

雲班耶馬的情況不禁令人想起前熱火球星保殊（Chris Bosh），後者因為肺部血栓的問題而被迫退役。不過，馬刺認為雲班耶馬的狀況未如保殊當年那樣嚴重，並不擔心他的長遠健康，寄望他可以在下季初復出。



雲班耶馬過去周末參加明星賽。（路透社）

過去周末是NBA的全明星周末，雲班耶馬與基斯保羅（Chris Paul）在技巧挑戰賽中「出術」，利用「未能射中也不扣分」的規則漏洞，但兩人最終被取消資格。之後一日，雲班耶馬代表全球明星隊參與明星賽，頻頻入樽，看來身體沒有問題。不過，從明星賽回到馬刺後，雲班耶馬周一向球隊醫療人員表示手臂不適，經檢查後發現右肩有深層靜脈血栓的問題。馬刺在周四對外公布雲班耶馬收「咧」的消息。

雲班耶馬在明星賽上籃入樽如常。（路透社）

暫代馬刺教練的米治莊臣（Mitch Johnson）在周四晚說：「我沒有足夠專業醫學知識，我只能告訴大家，雲班耶馬覺得自己的手臂不太正常，這已經向我們的醫護人員反映過。他們研究完，得出結果。」他續說：「醫療專家確認，他無緣今季的比賽，但不用擔心他的長期健康狀況及籃球活動。」

馬刺球星雲班耶馬提早收咧。（路透社）

ESPN稱，通常這種病症的患者要接受薄血藥物治療，並要避免參加如籃球的身體接觸性運動。美國傳媒亦稱，馬刺認為雲班耶馬的血栓情況不如保殊當年嚴重，沒有擔憂他的長期健康。

馬刺老將基斯保羅表示，雲班耶馬的提早結束球季對球隊是一次艱難的挑戰，「最艱巨的是，我們都知道他對球隊何等重要，在比賽中有何等作用，還有他是多麼熱愛打波。」基斯保羅指，隊友會盡力彌補雲班耶馬的作用，但「相信我，你是無法完全取代他。我不能站在其他人的肩上去攔阻每次的投籃」。

雲班耶馬是2023年的選秀狀元，也是上季的最佳新秀，他今季代表馬刺上陣46場，場均24.3分、11次籃板及3.7次助攻，另外他場均3.8次封阻，目前排今季NBA封阻榜首位。由於他未達上陣65場的門檻，他無法候選今季各項大獎，包括年度最佳防守球員。