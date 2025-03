NBA︱泰譚領塞爾特人終止湖人8連勝　勒邦占士賽後認低威

洛杉磯湖人早前獲得當錫(Luka Doncic)來投後,彷彿士氣大振,在NBA豪取8連勝,已經4年與總冠軍無緣的湖人,今季原本亦無甚起色,斯洛文尼亞巨星的加盟卻似乎一下子令他們重拾爭標希望。



到周日(9日)遇上應屆冠軍塞爾特人,猶如一次reality check,泰譚(Jayson Tatum)領軍下綠衫軍由第二節起一路領放,湖人以101:111敗陣,賽後勒邦占士也不禁「認低威」。



塞爾特人主將泰譚面對湖人發揮出色。(路透社)

塞爾特人和泰譚主場給湖人將帥來一場現實的考驗,首節33:33平手,第二節開始稍為佔優,半場領先58:54;關鍵是第三節29:13的巨大得分差距。20分的距離,他們在第四節餘下5分06秒一度追至只有4分,當錫兩記罰球把比分拉近至92:96,惟未能再進一步,塞爾特人保住勝局。

上陣45分鐘的泰譚交出全場最高的40分,另加12籃板、8助攻,謝倫布朗(Jaylen Brown)也有31分進帳,二人合力領軍寫下4連勝,就算當錫為湖人攻下34分和8籃板也無補於事。今場已經是泰譚今季第4次在比賽攻入40分或以上。

勒邦占士賽後直認湖人目前水平未及塞爾特人。(路透社)

占士第四節傷出 湖人8連勝告終

勒邦占士今仗交出22分、14籃板,可是他6次三分球起手全部不入,第四節中段更因鼠蹊受傷離場,之後未再返回球場作戰。

湖人8連勝告終,他們在近22仗打出18勝4負佳績,就算季初成績甚頹,現已重返前列,排在西岸第三,位列雷霆及金塊之後。

當錫看來已減磅不少。(路透社)

賽後占士雖揚言,「我們在NBA能跟任何球隊一戰」,但同時亦承認湖人目前在默契與水平方面跟塞爾特人存在一定差距,「 我們未到他們的水平(We're not where they are,他們是應屆總冠軍。」

「他們一起打籃球已經有一段長時間,擁有強大的化學作用,彼此之間清楚知道要做什麼,而我們今季很遲才作出球員交易,仍在嘗試建立球隊。」