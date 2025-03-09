NBA︱泰譚領塞爾特人終止湖人8連勝　勒邦占士賽後認低威

洛杉磯湖人早前獲得當錫（Luka Doncic）來投後，彷彿士氣大振，在NBA豪取8連勝，已經4年與總冠軍無緣的湖人，今季原本亦無甚起色，斯洛文尼亞巨星的加盟卻似乎一下子令他們重拾爭標希望。



到周日（9日）遇上應屆冠軍塞爾特人，猶如一次reality check，泰譚（Jayson Tatum）領軍下綠衫軍由第二節起一路領放，湖人以101：111敗陣，賽後勒邦占士也不禁「認低威」。



塞爾特人主將泰譚面對湖人發揮出色。（路透社）

塞爾特人和泰譚主場給湖人將帥來一場現實的考驗，首節33：33平手，第二節開始稍為佔優，半場領先58：54；關鍵是第三節29：13的巨大得分差距。20分的距離，他們在第四節餘下5分06秒一度追至只有4分，當錫兩記罰球把比分拉近至92：96，惟未能再進一步，塞爾特人保住勝局。

上陣45分鐘的泰譚交出全場最高的40分，另加12籃板、8助攻，謝倫布朗（Jaylen Brown）也有31分進帳，二人合力領軍寫下4連勝，就算當錫為湖人攻下34分和8籃板也無補於事。今場已經是泰譚今季第4次在比賽攻入40分或以上。

勒邦占士賽後直認湖人目前水平未及塞爾特人。（路透社）

占士第四節傷出 湖人8連勝告終

勒邦占士今仗交出22分、14籃板，可是他6次三分球起手全部不入，第四節中段更因鼠蹊受傷離場，之後未再返回球場作戰。

湖人8連勝告終，他們在近22仗打出18勝4負佳績，就算季初成績甚頹，現已重返前列，排在西岸第三，位列雷霆及金塊之後。

當錫看來已減磅不少。（路透社）

賽後占士雖揚言，「我們在NBA能跟任何球隊一戰」，但同時亦承認湖人目前在默契與水平方面跟塞爾特人存在一定差距，「 我們未到他們的水平（We're not where they are，他們是應屆總冠軍。」

「他們一起打籃球已經有一段長時間，擁有強大的化學作用，彼此之間清楚知道要做什麼，而我們今季很遲才作出球員交易，仍在嘗試建立球隊。」