NBA｜雷霆挫綠軍提前鎖定季後賽　模擬數據預測奪冠機率逾五成

NBA常規賽，雷霆憑主將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）攻入全場最高的34分，作客以118：112擊敗強敵塞爾特人，提前鎖定季後賽資格。

SGA今季大熱大勇，被看好有機會衝擊常規賽MVP，籃球數據網站Basketball-Reference更認為他們是今屆總冠軍大熱，奪冠機率逾五成。



基捷斯阿歷山大今季表現神勇，帶領雷霆打出優秀戰績。（路透社）

賽前雷霆以53勝12負排西岸榜首，由於戰績大幅領先第7的木狼，因此今仗有機會提前晉身季後賽。

雷霆今仗收起主力之一的謝倫威廉斯（Jalen Williams），但「SGA」今季表現神勇，已41次單場攻入至少30分。他今仗轟入34分，力壓33分的泰譚成為得分最高球員，並率領球隊終結綠軍5連勝。

泰譚今場攻入33分，但光芒仍被基捷斯阿歷山大蓋過。（路透社）

雷霆成奪冠大熱 湖人封王機率只得0.1%

因為已領先西部第7的木狼17場勝仗，常規賽餘下16輪情況下，雷霆已提前鎖定季後賽席位。今季最早確定進入季後賽的現時東岸榜首騎士，雷霆則是第二支。

籃球數據網站Basketball-Reference表示以電腦模擬1萬次今季餘下賽事，以預測今屆NBA總冠軍。結果顯示雷霆以50.7%奪冠機率成為大熱門，騎士則以29.8%排在第2；衛冕的塞爾特人被預測有12.5%奪冠，有祖傑坐陣的金塊則只有1.6%。

值得一提的是，陣中有勒邦占士（LeBron James）及當錫（Luka Doncic）的湖人，贏總冠軍機率只得0.1%，由史提芬居里（Stephen Curry）領軍的勇士有0.3%，送走當錫後傷兵滿營的獨行俠則沒有顯示機率。