NBA｜獨行俠送走當錫後傷患不斷　以8人陣容艱難戰勝馬刺

獨行俠上月初用頭號球星當錫（Luka Doncic）換來安東尼戴維斯（Anthony Davis），不料後者首戰便受傷缺陣至今，另一球星K艾榮（Kyrie Irving）又在上周因前十字韌帶（ACL）斷裂而提前收咧，讓本打算爭冠的獨行俠，陷入連季後賽也未必能入的困境。



雪上加霜的是，他們近期再有傷兵，繼周一（10日）對太陽只剩下9個球員應戰後，獨行俠周二以133：129擊敗馬刺一役，更只得8名球員在陣，僅僅夠人開波。



獨行俠在陣容天殘地缺狀況下，艱難戰勝馬刺。（路透社）

驚天交易後傷患不斷

K艾榮在上周二（4日）對帝王時受傷，同日陣中的控球後衛哈迪（Jaden Hardy）亦告扭傷，一時間球隊傷兵多達8人。於是乎，獨行俠連同3名雙向合同球員、共有17人的球隊名單中，只剩下9人可以出戰。

周一對太陽一戰，獨行俠的球員名單只得9人，終不敵太陽遭遇5連敗之餘，陣中後衛班頓威廉斯（Brandon Williams）又告受傷，於是周二對馬刺時，獨行俠只得8人可用。根據NBA規定，常規賽每場最少必須至少有8個球員可預備上陣，換言之獨行俠今場對馬刺只是剛好夠人開波。

獨行俠名宿兼主帥杰特周一對太陽賽後，便無奈指從未遇過這樣的狀況。（路透社）

傑特：我從未見過這樣的狀況

獨行俠總經理Nico Harrison的奪冠計劃，過去僅一個月卻演變成如今窘局。對太陽賽後，獨行俠名宿兼主帥傑特（Jason Kidd）便表示：「我從未見過這樣的狀況。我無法換球員出去休息，只因為場邊沒人可換，我未曾參加過一場這樣的比賽。」

導致此狀況的其中一個理由，是獨行俠已幾乎到達薪酬上限。ESPN記者Tim MacMahon表示，雖然該球隊陣容有空缺，而且傷兵夠多可申請特例額外引援，以10天合約簽入一名新兵臨時應急，但他們的薪酬空間只剩下51000美元，而10天合約最低金額也要約12萬美元。

小勝馬刺終止連敗 獨行俠以正面心態面對

困境之下，獨行俠以周二以8人面對馬刺卻眾志成城，有一半球員今場得分超過20，最終以133：129小勝而中斷連敗。小前鋒愛華士（Kessler Edwards）賽後也表示從未見過同樣情況：「明顯地原因是交易當錫及傷患問題，不過球隊現在還有這些球員，我們都很開心能健康地一起為彼此比賽。」

雖然球隊陷入困境，不過愛華士（右）仍保持正面心態。（路透社）

K湯臣（Klay Thompson）今場攻入26分，是球隊贏波功臣之一，他直言很想念受傷的隊友，但認為球隊展示出爭勝決心：「很高興能跟這些隊友同場作戰。我仍相信這支球隊，我很想幫助他們重奪榮譽。」

終止連敗後，獨行俠目前33勝33負排在西岸第10，能否獲得季後賽入場券仍是未知之數。