NBA｜勒邦占士受傷預計缺陣1至2周 一項維持20年紀錄面臨中斷
撰文：陳旭暉
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湖人上月交易得到當錫（Luka Doncic）後戰績突飛猛進，早前憑一輪8連勝升上西岸第2，不過周日以101：111不敵塞爾特人而連勝中斷外，頭號球星勒邦占士（LeBron James）更受傷離場，或讓他連續20年入選最佳陣容的紀錄中斷。
占士在比賽末節受傷退下火線，ESPN著名記者Shams Charania表示，該球星拉傷腹股溝，預計缺陣一至兩周，會在之後再接受進一步評估。FOX Sports指占士受訪時表現樂觀：「不用太擔心，我以前也遇過同樣情況，我知道我們正面對什麼傷患。」
不過由於當錫加盟後逐漸融入球隊，湖人近期戰績彪炳下排西岸第2，占士缺陣也有當錫撐住球隊，至少短期內不用為季後賽席位擔心。
只是除季後賽外，勒邦占士要面臨另一個問題。NBA上季起推行新規例，規定球員每季至少出戰65場常規賽才可參選季尾獎項。占士今季已上陣58場，因此他還要再打至少7場，才可獲評選MVP、最佳陣容等。
「大帝」自2003年進入NBA至今，除新秀球季外，他每年都入選NBA第一至第三最佳陣容，連續20年從未中斷，當中包括13次「一隊」、3次「二隊」和4次「三隊」。最近3季他都入選NBA第三最佳陣容。
今季NBA常規賽會在4月14日完結，若占士想再打7場，最遲要在4月4日早上對勇士一役復出，且出戰之後每場比賽。
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