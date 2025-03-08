NBA｜祖傑率金塊加時挫太陽 「超級大三元」成NBA史上首人
撰文：陳旭暉
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金塊憑「小丑」祖傑（Nikola Jokic）打出31分、22助攻和21籃板的大三雙表現，加時以149：141擊敗太陽。該塞爾維亞中鋒因此創下紀錄，成為NBA史上首位單場打出「30+20+20」的球員。
面對近期轉會消息不斷的太陽，金塊首節便以37：28領先，不過太陽的戴雲卜克（Devin Booker）在末節爆發個人獨取16分，兩隊完場125：125打成平手進入加時。
然而加時賽初段，金塊即打出7：0攻勢，祖傑光是這一節便交出5次助攻，最終金塊以149：141擊敗太陽。卜克雖然攻入全場最高的34分，但跟以31分、22助攻和21籃板創下歷史的祖傑自然無法相比。
除錄得NBA史上首次單場「30+20+20」外，祖傑還打破張伯倫（Wilt Chamberlain）此前保持的單場中鋒最多助攻紀錄（21次），不過賽後被訪問有什麼感受時，他一如以往地平淡回應：「我覺得我打了一場不錯的比賽。」
相比之下，金塊主帥米高馬龍（Michael Malone）則驚訝得多：「我不知道原來他今場打出『30+20+20』，也不知道原來他是第一個做到的球員。我好像聽到祖傑跟韋斯保克（Russell Westbrook）說：『你以前未試過嗎？』」
祖傑今季場均能貢獻28.8分、12.8籃板及10.4助攻，整體數據比之前獲常規賽MVP的3個球季更出色。米高馬龍續大讚這位球隊核心：「你能明顯看到他如何通過搶籃板、得分和製造機會去影響整場比賽。我無法形容他，別叫我這麼做。」
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