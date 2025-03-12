NBA｜金塊雷霆交鋒各贏一場　祖傑談MVP之爭：正打出生涯最好表現

金塊核心祖傑（Nikola Jokic）及雷霆球星基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA），是目前NBA常規賽MVP兩大熱門。兩隊周二（11日）完成兩連戰，並以各勝一場作結，讓MVP之爭更趨白熱化。



祖傑被問到相關問題時回答得相當大方，認為基捷斯阿歷山大表現值得贏下今季MVP，「我正打出生涯最好表現，這便足夠了」。



祖傑（左）與基捷斯阿歷山大（右）的MVP候選人對決，讓金塊雷霆這兩場交手充滿話題。（路透社）

西岸榜首大戰成MVP對決

金塊目前排西岸第2，頭號球星祖傑早前對太陽打出31分、22助攻和21籃板的「超級大三元」，成為NBA史上首位單場打出「30+20+20」的球員；雷霆的基捷斯阿歷山大今季則是以場均32.7分暫列聯盟得分王，領球隊力壓金塊高踞西岸榜首，MVP呼聲居高不下。因此今次金塊與雷霆展開二連戰，被外界視為「MVP候選人對決」。

第一場雷霆以127：103勝出，SGA獨取全場最高的40分；翌日祖傑貢獻35分18籃板8助攻，率金塊以140：127取勝，雙方各贏一場，讓這次MVP之爭更趨白熱化。祖傑賽後接受ESPN訪問時表示：「我正打出生涯最好表現，這便足夠了。若不是我贏，那便是基捷斯阿歷山大，他非常出色，是他應得的。」

基捷斯阿歷山大今季表現搶眼，率雷霆力壓金塊高踞西岸榜首。（路透社）

祖傑一理由拒休戰

由於祖傑腳踝疼痛加上右肘撞傷，金塊主帥米高馬龍（Michael Malone）表示曾在周一晚勸說他第二戰休息，但很快遭祖傑拒絕。米高馬龍認為，祖傑這麼做的原因之一是球隊首戰落敗：「他想帶領球隊在今天找到取勝方法。」

祖傑表示還有另一個原因：「因為我不比賽的話，便要跟體能教練Felipe Eichenberger訓練，那比上陣比賽還辛苦。」