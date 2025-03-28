NBA｜勒邦占士送禮　公牛最後10秒瘋狂三分雨　半場起手絕殺湖人

當地時間周四（27日）晚的NBA常規賽，公牛主場以119：117險勝湖人。這場比賽末段十分精彩，最後10秒驚心動魄，公牛射入3記三分球，其中吉迪（Josh Giddey）未過半場就起跳投射，為公牛轟入壓哨絕殺3分。



吉迪今場「三雙」，最關鍵是壓哨絕殺的三分球。（Getty Images）

在第四節初段，湖人曾經領先公牛18分，以為勝券在握？最後風雲色變，高潮迭起。離完場12秒，湖人的柯士甸里維斯（Austin Reaves）射入兩個罰球，湖人領先115：110。暫停後，公牛前場開波，吉迪拋給胡斯域（Nikola Vučević），後者再馬上傳予無人看管的威廉斯（Patrick Williams），完場前10.1秒射入三分球，公牛追近至113：115。

湖人由勒邦占士在底線開波，吉迪前去防守，成功截下占士的傳球，交給哥比韋特（Coby White）射入三分球，公牛連轟兩球三分球，完場前6.1秒反超前116：115。之後到湖人進攻，由柯士甸里維斯射入，領先117：116。此時，大鐘只餘下3秒。

即將完場，吉迪未過半場就起手，射入絕殺三分球。（Getty Images）

吉迪引球上去，時間快將耗盡。大約只餘下1秒，吉迪還未過半場，就連忙跳起出手，射入一記距離大約47尺的壓哨絕殺三分球。公牛以119：117險勝湖人。

「在過去1個月到6周，證明了我們可以擊敗任何對手。」今場交出「三雙」25分、14籃板及11助攻的吉迪說：「我們打波的風格可以令對手筋疲力盡，我們上上落落，不斷奔跑，給予他們壓力。」公牛近11場比賽得9勝2負。

吉迪射入壓哨半場三分球，為公牛絕殺湖人。（路透社）

湖人的勒邦占士賽後很失望，承認自己在關鍵時間犯錯誤傳，他說：「我們本身在領先位置，但第四節失了太多三分球。我那次失誤太可怕，開波前與隊友溝通有誤。」湖人主帥JJ列迪克也道：「這是一場災難！以這樣的方式輸了一場比賽實在太糟糕了！」