NBA︱占士傷癒復出夥當錫湖人大敗予公牛　防守差但樂見一大轉變

洛杉磯湖人「大帝」勒邦占士（LeBron James）因傷休戰兩星期後，主場對芝加哥公牛一仗復出領軍，他與當錫縱再次有靈光一閃的精彩合作時刻，球隊過度依賴他們之下，以115：146大敗一仗。



目前在西岸排第四的湖人，晉身季後賽不成問題，惟如要重奪總冠軍表現似乎尚有段距離。占士賽後直言，「我們必須打出較今場好的籃球。」



占士復出領軍，夥拍當錫湖人卻慘敗。（路透社）

湖人主帥：今年防守最差一仗

占士因傷缺席湖人對上7場比賽，今場復出上陣表現有點「生銹」，上陣31分鐘攻入17分。球隊整體發揮不佳，上半場雙方比分緊咬，下半場卻全面崩盤，公牛5名正選得分全達雙位數，另外也有兩員後備得分「上雙」，就算當錫攻入全隊最高34分，當中包括8記三分球，加上膝傷休戰12場的八村壘同樣復出，湖人仍逃不過大敗一場。

賽後湖人教頭JJ列迪克稱，「坦白說，今場是我們全年以來最差勁防守。」話說回來，當錫加盟以來湖人的勢頭不錯，40歲的占士仍對球隊充滿信心，「我已經知道這支球隊的能力，無論誰在陣和誰缺陣，我們都能持續努力在攻守兩端嘗試以正確方式出戰。」他樂見球隊這種新改變，「就算遇上逆境，就算有球員受傷或賽程頻密，我們仍然有能力贏得比賽。」

占士八村壘齊復出 近仗遇傷兵潮

同樣在今仗復出的八村壘，直指球隊防守差勁，「我們未能執行防守戰術，讓對手予取予攜……我們必須集中防守，我們都知道進攻一步無問題的。」對於他的膝部傷患，八村壘指目前已70至80%康復，今仗他後備上陣18分鐘，已急不及待全面康復的一天。

湖人近仗持續受主將傷兵困擾，JJ列迪克稱，「我們可以夫添出戰的時間不多，今季都在面對同一問題，因此我為最後這13仗終於齊人，可望建立一些化學作用感到興奮。」

湖人敗陣下以43勝27負跌回西岸第四位，再次被金塊超前。榜首仍是勝率逾8成的雷霆，火箭繼居次席。勇士在史提芬居里因傷缺陣下，以115：124不敵鷹隊，以41勝30負排西岸第六。