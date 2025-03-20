NBA｜馬刺主帥普波域治中風後首露面　球員感動：已遠遠超越籃球

馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich）11月初因輕微中風須無限期休養，上月初更宣布不會在今季重執教鞭。



他們目前以28勝39負排西岸第13，附加賽名額也難以奪得。普波域治數周前特意回到馬刺訓練球館激勵球員，讓他們大為感動：「他真的有看我們比賽。」



普波域治去年尾輕微中風而暫離球場。（Getty Images）

ESPN報道指普波域治去年中風時，在球場走廊緩緩坐下，由其他工作人員幫助他送上救護車，因此沒有大礙。當時很多球員都在球場另一邊，只聽到一陣騷動而沒有親眼看見。

日子一天一天過去，連馬刺球員都不知道普波域治具體狀況，到今年2月底，他們才在事後第一次親眼看到普波域治。

基爾頓莊遜對普波域治仍關注球隊而大受觸動。（路透社）

馬刺小前鋒基爾頓莊遜（Keldon Johnson）表示，球隊安排他們在2月27日與老帥見面，普波域治走路及說話都較以往緩慢：「當他走進來時，所有人都安靜下來，就像平時一樣。他顯然仍在康復當中，但嘴上仍在罵我們：『你們要防守，要去搶籃板。』」

莊遜對此大受觸動：「S***，他知道，他真的有看我們比賽，因為他能說出某些場面。這對我們很重要。」

雖然普波域治表示今季不會回到場邊執教，但基爾頓莊遜認為普波域治已大大激勵球隊：「這正是我們所需要的，我能感受到他帶來的生命力和火花。我們都了解和喜歡普波域治，這次會面讓我們覺得他一如以往，就像他不曾錯過任何事一樣。」

基爾頓莊遜感激普波域治一如以往。（資料圖片／Getty Images）

報道續指普波域治仍有意重執教鞭，但跟馬刺球員強調他嚴以律己的標準：「如果我不能100%地做自己，那便是在傷害大家。」

這句說話令一眾馬刺球員沉默地點頭表示同意，今年才加盟的控衛霍斯（De'Aaron Fox）表示普波域治的舉動「已遠遠超越籃球（It's much bigger than basketball）」，霍斯因傷提前收咧，但表示受到普波域治啟發，知道如何在身體出現狀況後努力回到賽場。

目前馬刺落後第10的獨行俠5場勝仗，要贏得附加賽資格仍需苦戰，不知普波域治早前現身「責備」球員，能否激勵他們為此奮戰。