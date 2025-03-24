NBA｜占美畢拿下輪將隨勇士倒戈熱火：僅是另一場有望取勝的比賽

占美畢拿（Jimmy Butler）上月初從熱火轉投勇士後，助後者大幅提升戰績。雖然他們周日（23日）115：124不敵鷹隊，不過他加盟後，勇士已在20場比賽中贏下16場。



勇士下輪將作客熱火，轉會前多次與舊東家鬧出不和的占美畢拿，被問到對今戰有何感想時，他冷靜回應：「僅是另一場比賽，一場我們有望取勝的比賽。」



占美畢拿加盟勇士後，助球隊大大提升實力。（路透社）

占美畢拿在2019年加盟熱火後，兩次率隊打入NBA總決賽，無疑是陣中最矚目球星，特別是熱火在2022/23球季以第8種子的身份闖入總決賽，畢拿多次力挽狂瀾率隊上演「黑八奇蹟」，熱血表現令不少球迷津津樂道。

不過今季他與熱火屢傳不和，更先後三次遭球隊停賽，終在上月交易離隊加盟勇士，結束在邁阿密的美好故事。

占美畢拿在熱火為球迷留下不少熱血及美好回憶。（Getty Images）

勇士得到畢拿後如魚得水，《三藩市紀事報》表示他們在交易後防守數據排聯盟第2，平均每100回合僅失108.6分，助勇士從西岸第10，到現在以41勝30負排西岸第6。

相比之下熱火戰績則是一落千丈，周一以122：105擊敗黃蜂之前慘遭10連敗，占美畢拿離隊後，他們戰績為4勝17負，目前排東岸第10。

這兩支球隊香港時間周三早上會在熱火主場交手，被問到重回舊東家有何感受，占美畢拿回答：「對我來說只是另一場比賽，另一場我們有望取勝的比賽。」

占美畢拿認為面對舊東家，只是「另一場有望取勝的比賽」。（路透社）

他承認與熱火結束關係的方式未如外界期待：「我們也未能如事先所想般贏得冠軍，不過我們有過一些不錯的戰績，也一同享受過快樂。」畢拿續稱他深愛邁阿密的球迷，但今仗會為勇士爭取贏波。

值得一提是，上月勇士交易得到占美畢拿時，送出2022年奪冠功臣之一的安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）。成為棄將的他，轉投熱火後表現出色，暫時場均得分比在勇士效力的6季高；周一擊敗黃蜂一役，他轟入全場最高的42分，率球隊終結10連敗，也成為球隊今季單場最高得分球員。

韋堅斯加盟熱火後表現出色。（路透社）

韋堅斯與畢拿都為小前鋒，此戰可能會在球場上對位。勇士的祖蒙特格連（Draymond Green）便表示：「這對畢拿來說會是一場重要比賽，就像對手也會希望為韋堅斯取勝一樣。」

熱火主場迎戰勇士的比賽，會在香港時間周三早上7時30分開始。