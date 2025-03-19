NBA｜鷹隊後衛成16年來「第一神偷」　有望挑戰基斯保羅偷波紀錄

鷹隊在周三（19日）以134：102大勝黃蜂，崔楊格（Trae Young）攻入全場最高的31分，不過今場大勝的主角，是新人後衛丹尼斯（Dyson Daniels）。

丹尼斯去年夏天從塘鵝加盟鷹隊，他今場除取得22分外還貢獻3次偷波，全季偷波次數達194次，成近16年來「第一神偷」，更有望競逐年度最佳防守球員（Defensive Player of the Year）。



丹尼斯成為2008/09球季後NBA「第一神偷」。（路透社）

今季偷波數據一騎絕塵

22歲的丹尼斯前兩季在塘鵝多為後備，今季加盟鷹隊後即成為主力，每次出戰皆為正選。他除場均得分增加達到雙位數外，最搶眼是偷波次數高踞聯盟榜首。

丹尼斯目前場均偷波3次，遠遠拋離4位以1.8次並列第2的球員，包括今季MVP兩大熱門，金塊核心祖傑（Nikola Jokić）及雷霆球星基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

今仗擊敗黃蜂後，丹尼斯今季偷波次數達到194次，上個比他更多的球員，已經要數到2008/09球季的基斯保羅（Chris Paul）。「CP3」一向以擅長偷波著稱，當季他有216次偷波，再前一季是217次，是保羅單季最多偷波紀錄，也是現役球員之冠。

丹尼斯今季偷波表現，已可跟基斯保羅（右）相比，後者在2008/09球季有216次偷波。（Getty Images）

角逐最佳防守球員

鷹隊今季常規賽還餘下13場，如果丹尼斯能保持水準，場均有3次偷波，即完季時可貢獻233次偷波。雖然跟Alvin Robertson在1985/86球季留下301次的NBA歷史紀錄還有一段距離，不過233次也能與Micheal Williams並列，排在歷史第18。

丹尼斯如此出眾的表現，讓不少人認為他理應獲選年度最佳防守球員。他賽後謙遜回應：「我的名字能出現在相關討論，感覺很特別。之前我的目標是入選年度防守一隊，現在目標則是年度最佳防守球員。」

丹尼斯被認為是今季最佳防守球員熱門人選。（路透社）

NBA歷史上，最佳防守球員獎項較少由後衛奪得，最近一次是2022/23球季的史馬特（Marcus Smart），但再前一人，已經要數到1995/96的「手套」披頓（Gary Payton）。丹尼斯也表示，他目前正研究史馬特兩季前的影片來學習。

丹尼斯補充更希望「用比賽說話」，目前鷹隊以33勝36負排東岸第7，僅領先第8的魔術1場勝仗，仍要為季後賽席位而戰。