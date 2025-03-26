NBA｜尼拉特右小腿血栓無限期缺陣　重擊公鹿爭冠希望

NBA球隊公鹿宣布，陣中球星尼拉特（Damian Lillard）因右邊小腿深層靜脈血栓（Deep Vein Thrombosis）無法出戰周四（26日）對金塊比賽。



籃球記者Shams Charania更指尼拉特將無限期缺陣，對球隊今季爭冠造成沉重打擊之餘，甚至有機會危及季後賽資格。



尼拉特因右小腿深層靜脈血栓，將無限期缺陣。（路透社）

尼拉特上次比賽已是上周三對勇士，之後因右小腿不適連續3場比賽未被列入大軍名單。公鹿周三早上公布對金塊的傷兵名單時表示，尼拉特因右小腿深層靜脈血栓缺陣。深層靜脈血栓通常是指腿部一條或多條深靜脈出現血凝塊，可引起腿部疼痛或腫脹，情況嚴重會流入肺部導致生命危險。

Shams Charania指得到公鹿消息，尼拉特正服用血液稀釋藥物，目前情況穩定，之後會定期檢查，並宣稱：「他將無限期缺陣」。

公鹿總經理賀斯特（Jon Horst）表示會以尼拉特健康為先：「我們會支持他每周嚴格接受治療，確保他能安全地重返球場。醫生表示他復發可能不大，慶幸尼拉特及早發現並治療，有助康復。」

尼拉特是公鹿兩大球星之一，也是球隊第二得分手。（路透社）

尼拉特今季場均貢獻24.9分、7.1助攻及4.9籃球，是公鹿陣中第二得分手。他大機會「收咧」情況下，公鹿進攻重任便落在頭號球星「字母哥」艾迪度高普（Giannis Antetokounmpo）一人身上，勢影響球隊爭冠機會。

目前公鹿以40勝31負排東岸第5，季後賽席位看來相當穩固。排第7的鷹隊成績35勝36負，常規賽還剩11場情況下，公鹿數字上仍有些微機會跌落第8，要憑附加賽晉級。不過一切須視乎公鹿如何應對失去尼拉特的影響，以及排第6的活塞、第7的鷹隊以至第8的魔術在季尾的表現如何。

公鹿2020/21球季曾在狀態大勇的「字母哥」帶領下封王，繼1971年後第二度贏得NBA總冠軍。可是接下來3季每到季後賽也表現未如理想，近兩季更首輪出局，就算尼拉特2023年9月強勢加盟，公鹿同樣逃不過季後賽一輪遊噩運。