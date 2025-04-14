NBA｜勇士不敵快艇打附加賽　之前隊史三戰皆負　附賽程及對賽表

NBA今季82輪常規賽全數完結，東西岸季後賽及附加賽席位塵埃落定，勇士因在加時119：124不敵快艇，未能擺脫西岸第7位，只能出戰附加賽。

勇士隊史未曾贏過附加賽，之前3戰全數敗北，但今季他們擁有季後賽表現出色的占美畢拿（Jimmy Butler），他認為球隊仍能掌握自己命運：「我們會沒事的。」



常規賽最後一輪，勇士不敵快艇而需出戰附加賽。（路透社）

NBA常規賽在香港時間周一（14日）完結，賽前其實東西岸的入圍球隊已經落實，東岸的速龍及西岸的太陽都確定無緣爭取季後賽資格，因此最後一輪常規賽是確定各球隊的積分榜排名，特別是戰況陷入白熱化的西岸。

勇士若今戰對快艇勝出，本可憑對賽戰績力壓木狼升上第6，但落敗後便只能出戰今季附加賽。自NBA在2020/21球季推行附加賽後，勇士3戰皆北，包括2020/21不敵湖人及灰熊、2023/24首戰被帝王淘汰。

儘管往績不佳，但占美畢拿冬季加盟令勇士戰力提升不少，他近年更是以「季後賽模式」聞名，2022/23球季便曾帶領熱火以東岸第8種子身份上演「黑八奇蹟」，一路殺入總決賽。

勇士隊史未曾贏過1場附加賽，不過今季他們有占美畢拿在陣。（路透社）

今場後段，他與尼納特（Kawhi Leonard）相撞而膝蓋及大腿受傷，畢拿賽後為勇士球迷大派定心丸，表示能出戰兩日後的附加賽之餘還幽默回應：「我會沒事的，回家喝點咖啡，玩玩骨牌就好了。」

勇士頭號球星史提芬居里（Stephen Curry）同樣心情輕鬆：「上周我還跟畢拿開玩笑，說他要打兩個月附加賽了。我們很樂意有這個機會。」談到季後賽有畢拿相助，居里認為他能令球隊增強不少，「他在交易截止日加盟時，我便一直為此而感到興奮」。

居里能否率領勇士再次衝擊總冠軍？（路透社）

附加賽賽程

4月16日

早上7時30分 魔術對鷹隊（東岸第7對第8，勝者成為東岸第7種子）

早上10時 勇士對灰熊（西岸第7對第8，勝者成為西岸第7種子）



4月17日

早上7時30分 公牛對熱火（東岸第9對第10）

早上10時 帝王對獨行俠（西岸第9對第10）



4月18日

時間待定

東岸第9第10勝方對第7第8負方，勝者成為東岸第8種子

西岸第9第10勝方對第7第8負方，勝者成為西岸第8種子



NBA季後賽及附加賽對戰表。（NBA官網）

NBA季後賽

西岸：

雷霆【1】 VS 8號種子

火箭【2】 VS 7號種子

湖人【3】 VS 木狼【6】

金塊【4】 VS 快艇【5】

東岸：

騎士【1】 VS 8號種子

塞爾特人【2】 VS 7號種子

紐約人【3】 VS 活塞【6】

溜馬【4】 VS 公鹿【5】