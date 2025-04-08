NBA｜杜蘭特因傷缺陣對勇士比賽 太陽常規賽6連敗陷絕境
撰文：陳旭暉
出版：更新：
太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）上周因扭傷腳踝缺陣至今，勢將無緣周三（9日）對勇士的比賽。
杜蘭特歸期未定，太陽在6連敗之下現時排西岸第11，今季隨時連附加賽也無法參加。
戴雲卜克獨力難支 比爾「怒轟1分」
太陽近年以杜蘭特、戴雲卜克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）組成三巨頭，全隊薪酬冠絕聯盟，比應屆總冠軍塞爾特人更高。然而太陽今季戰績不佳，正為季後賽資格苦戰，頭號得分手杜蘭特上周對火箭時扭傷而缺陣至今，球隊近況雪上加霜。
失去杜蘭特後，太陽再輸3場，慘吞6連敗。戴雲卜克上場獨取40分亦無法帶來勝利，另一巨頭比爾表現則持續受批評，周六不敵塞爾特人一役，他出戰30分鐘7次起手全失，全場僅入1記罰球，被球迷嘲笑「怒轟1分」。
排西岸第11苦苦追趕獨行俠
常規賽步入尾聲，太陽現時僅排西岸第11，而西岸各隊爭奪戰陷入白熱化，第3的湖人與第8的灰熊只有2場勝仗之差，太陽則落後第10的獨行俠2.5場勝場，今季隨時無法進入季後賽。
太陽（35勝43負）餘下賽程：勇士、雷霆、馬刺、帝王
獨行俠（38勝41負）餘下賽程：湖人、速度、灰熊
太陽將在周三早上面對近況大勇的勇士，若此戰告負，落敗場次便為44，即使獨行俠餘下三戰全敗且太陽三戰全勝，兩隊戰績也只是持平。
根據NBA規則，若兩隊戰績相同，將以今季對賽成績定勝負，今季兩隊交手4次，太陽以3勝1負佔優。
NBC Sports記者Kurt Helin早前表示，預計杜蘭特會在最後一輪常規賽或附加賽開始時才能回歸，，但前提是太陽要追上雙方戰績差距而晉級，杜蘭特方有用武之地。
NBA｜莫蘭特一周內兩次做出持槍動作遭罰款 曾因露手槍停賽25場NBA｜活塞對木狼上演全武行7人被逐 涉事中鋒被翻舊帳曾嚇怕占士NBA｜杜蘭特腳踝90度扭傷退下火線 太陽慘敗離季後賽再遠一步NBA｜勇士大勝馬刺創5項球季紀錄 居里畢拿僅打三節為大戰留力NBA｜灰熊突然辭退隊史最多勝仗主帥 疑因球隊內訌高層手起刀落NBA｜勒邦占士送禮 公牛最後10秒瘋狂三分雨 半場起手絕殺湖人高中女籃教練怒扯球員頭髮被炒 隊友挺身而出保護力抗權威｜有片NBA｜尼拉特右小腿血栓無限期缺陣 重擊公鹿爭冠希望NBA｜占美畢拿下輪將隨勇士倒戈熱火：僅是另一場有望取勝的比賽