NBA｜杜蘭特因傷缺陣對勇士比賽　太陽常規賽6連敗陷絕境

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）上周因扭傷腳踝缺陣至今，勢將無緣周三（9日）對勇士的比賽。

杜蘭特歸期未定，太陽在6連敗之下現時排西岸第11，今季隨時連附加賽也無法參加。



杜蘭特上周比賽時扭傷。（Getty Images）

戴雲卜克獨力難支 比爾「怒轟1分」

太陽近年以杜蘭特、戴雲卜克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）組成三巨頭，全隊薪酬冠絕聯盟，比應屆總冠軍塞爾特人更高。然而太陽今季戰績不佳，正為季後賽資格苦戰，頭號得分手杜蘭特上周對火箭時扭傷而缺陣至今，球隊近況雪上加霜。

戴雲卜克上場對紐約人獨取40分。（路透社）

失去杜蘭特後，太陽再輸3場，慘吞6連敗。戴雲卜克上場獨取40分亦無法帶來勝利，另一巨頭比爾表現則持續受批評，周六不敵塞爾特人一役，他出戰30分鐘7次起手全失，全場僅入1記罰球，被球迷嘲笑「怒轟1分」。

比爾對綠軍時僅得1分。（Getty Images）

排西岸第11苦苦追趕獨行俠

常規賽步入尾聲，太陽現時僅排西岸第11，而西岸各隊爭奪戰陷入白熱化，第3的湖人與第8的灰熊只有2場勝仗之差，太陽則落後第10的獨行俠2.5場勝場，今季隨時無法進入季後賽。

太陽（35勝43負）餘下賽程：勇士、雷霆、馬刺、帝王

獨行俠（38勝41負）餘下賽程：湖人、速度、灰熊



獨行俠的安東尼戴維斯（右）早前傷癒復出。（路透社）

太陽將在周三早上面對近況大勇的勇士，若此戰告負，落敗場次便為44，即使獨行俠餘下三戰全敗且太陽三戰全勝，兩隊戰績也只是持平。

根據NBA規則，若兩隊戰績相同，將以今季對賽成績定勝負，今季兩隊交手4次，太陽以3勝1負佔優。

NBC Sports記者Kurt Helin早前表示，預計杜蘭特會在最後一輪常規賽或附加賽開始時才能回歸，，但前提是太陽要追上雙方戰績差距而晉級，杜蘭特方有用武之地。