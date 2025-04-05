NBA｜莫蘭特一周內兩次做出持槍動作遭罰款　曾因露手槍停賽25場

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期在球場上屢次做出持槍動作，被NBA罰款7.5萬美元。NBA在聲明中強調，日前已警告過他相關舉動會被視為負面手勢，但莫蘭特僅兩日後依然再犯。

莫蘭特在2023年已屢因直播持槍而暫離賽場，曾被停賽25場。



莫蘭特又與槍械扯上關係。（路透社）

NBA周六（5日）宣布，莫蘭特因兩次在球場上做出不當手勢，判罰7.5萬美元，「他在4月3日灰熊以110：108擊敗熱火中作出相關手勢」。

不過美國時間周二對勇士一役時，莫蘭特與對方球員畢地希特（Buddy Hield）互作雙手持槍動作，當時已引來勇士球星史提芬居里（Stephen Curry）不滿並向球證投訴，兩人因此被罰技術犯規，NBA賽會於賽後亦警告兩人。

周二對勇士時，莫蘭特作出雙手持槍動作。（路透社）

即便如此，莫蘭特日前對熱火的首節射入三分後，又以雙手持槍動作慶祝，似乎沒將聯盟的警告放在眼內。

莫蘭特在2023年便因兩次Instagram直播時向鏡頭露出手槍，陷入巨大爭議。他因此兩次被聯盟停賽，2023/24球季須休戰25場才能復出，期間被球隊送去接受心理輔導，更有報道指莫蘭特因種種醜聞而失落球季最佳陣容，因而損失3900萬美元。

他今季場均獲22.9分和7.3個助攻，表現屢獲球迷稱讚，也有望帶領灰熊再入季後賽。灰熊目前排西岸第6，僅領先第8的快艇1場勝仗，正值常規賽關鍵時期，今次莫蘭特只是被罰款而沒被停賽已是不幸中之大幸，明明之前已為露出槍械而付出巨大代價，看來兩年過去，他還是沒有好好汲取教訓。