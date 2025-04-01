NBA｜活塞對木狼上演全武行7人被逐　涉事中鋒被翻舊帳曾嚇怕占士

周一（31日）明尼蘇達木狼以123：104擊敗底特律活塞的比賽中，雙方在第二節發生激烈衝突，兩軍上演一幕「全武行」，幾乎全體職球員扭作一團超過半分鐘，球證和保安人員介入阻止下擾釀超過一分鐘，才以5球員及2教練共7人被逐收場。



木狼與活塞一戰，球員因身體碰撞而發展至大規模衝突。（Getty Images）

比賽第二節木狼中鋒列特（Naz Reid）殺入內線上籃時，被對方的賀蘭（Ronald Holland II）侵犯，兩人初則口角，繼而在木狼的迪雲辛素（Donte DiVincenzo）介入、走近與賀蘭開始推撞下動武，雙方職球員隨即衝進場內「幫拖」，場面一片混亂，迪雲辛素被逼至後備席上狀甚狼狽，坐在附近的部分觀眾受波及，一度要棄席而逃。

打鬥足足半分鐘以上，場面才開始受到球證和保安人員控制，雙方依然劍拔弩張停手不停口繼續嗌交，擾釀好一陣子後，球證連續驅逐7人，始作俑者活塞前鋒賀蘭、木狼的迪雲辛素、列特外，活塞主帥JB畢克史塔夫（J. B. Bickerstaff）、中鋒史超域（Isaiah Stewart）、後衛薩沙（Marcus Sasser），及木狼助教Pablo Prigioni亦被逐。

活塞過往便以強硬風格著稱，曾有「壞孩子軍團（Bad Boys Pistons）」稱號，今仗彷彿再現當年形象，有份被趕出場JB畢克史塔夫賽後認為不想看到發生類似事情，但稱讚球員為隊友挺身而出態度：「我要重申，球員應維護及支持彼此，這是不容商榷的，我認為他們這到了這一點。」

JB畢克史塔夫去年7月上任後活塞持續進步，目前以42勝33負排東岸第5，拋離第8位的魔術6場勝仗，常規賽餘7輪情況下，極大機會自2018/19球季以來再入季後賽。

JB畢克史塔夫稱讚球員團結。（Getty Images）

數據網站Opta統計，這場比賽共吹罰12次技術犯規，是2005年3月23日後，NBA最多一次。木狼教練芬治（Chris Finch）便認為雙方身體對抗過於激烈，也認同活塞是一支身體質素出色的球隊，但認為事情發展到要雙方球員「講手」爭執程度是過火。

活塞中鋒往績被翻 連占士也退避三舍

活塞中鋒史超域是今次衝突較出位一人，他被逐時仍指着球衣上的「底特律」向球迷致意，而且當迪雲辛素被逼到後備席上時，史超域在最前疑似擊打對方胯下。

史超域疑似用手打迪雲辛素胯下。（X影片截圖）

此外，他之前捉住正在上籃的「字母哥」艾迪度高普（Giannis Antetokounmpo）球衣、將對方硬生生摔在地上的影片也被球迷翻出來，笑稱他根本不是在打籃球；也有人拿出史超域曾與勒邦占士（LeBron James）爭執的影片，指當時占士嚇得要躲在球證後面。