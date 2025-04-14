NBA｜河村勇輝後備上陣助灰熊大勝　獻技驚四座「no-look pass」

NBA常規賽最後一輪，灰熊以132：97擊敗獨行俠，由於此戰已無關排名，球隊收起大部分主力情況下，日本籍控球後衛河村勇輝獲大量上陣時間。

他今場得分、助攻及籃板都錄得新高，更交出一記技驚四座的背後「no-look pass」，連接應的巴格利（Marvin Bagley III）也感到不可思議：「我不認為他當時看到我。」



河村勇輝今仗獲28分鐘上陣時間。（路透社）

身高只有1.72米的河村勇輝憑藉在籃球世界盃及巴黎奧運的出色表現獲灰熊青睞，去年10月更從非職業的Exhibit-10合約，轉為可列入一隊名單的雙向合同（two-way contract），成為田臥勇太、渡邊雄太及八村壘後，史上第4名打入NBA的日本球員。

不過河村勇輝在灰熊上陣時間不多，經常在NBA及發展聯盟兩邊走，他今季為灰熊在NBA出戰22場，但平均上陣時間只有4.2分鐘。

河村今場三項數據都為個人新高。（路透社）

由於今場收咧戰屬例行公事，河村勇輝後備上陣也獲28分鐘比賽時間，最終他為球隊貢獻12分、5助攻及5籃板及1次偷波，前三項數據都為個人新高。

精彩一幕來自第2節，河村勇輝在中線附近拍走對方皮球，搶到手後雖已形成反擊，但他卻背向對方籃框。只見河村突然雙手將球向後一拋，剛好越過對方防守球員到達巴格利手中，力度恰到好處，接應的巴格利連波也不用拍，接波後直接跳起入樽得分。

查看重播，當時河村根本沒有回頭確認過，但卻自信地將球傳出，連NBA官方帳號也從不同角度兩次轉發這記精彩助攻。河村勇輝在灰熊的「老大哥」莫蘭特（Ja Morant）見狀，也忍不住在場邊慶祝。

莫蘭特與其他球迷同為這記助攻感到驚訝。（路透社）

巴格利賽後受訪時也笑言感到不可思議：「我不覺得他有看到我，但他還是向後傳了過來，我只是盡我所能得分。」

河村勇輝則表示當時沒有看巴格利：「我只是相信他正往前跑去，那是一次瘋狂傳球，也是出色配合。」他強調希望為球隊帶來活力，也感謝隊友在場邊的支持。

賽後接受訪問時，河村也笑言那次傳球十分瘋狂。（X影片截圖）

灰熊將會在附加賽首戰面對勇士，爭奪進入季後賽資格。可惜的是，雖然河村勇輝今仗表現搶眼，但雙向合同球員不能參加季後賽，所以就算灰熊能夠晉級，球迷也暫時無法在球場上看到他的身影。