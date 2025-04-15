NBA｜當錫榮登今季球衣銷量冠軍 破占士居里十多年壟斷
撰文：陳旭暉
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當錫（Luka Doncic）今年2月從獨行俠被交易到湖人消息震驚外界，NBA在周二（15日）宣布，當錫榮登今季NBA球衣銷售冠軍，是2012/13球季後，首次由勒邦占士（LeBron James）或史提芬居里（Stephen Curry）以外球員居首。
當錫自2018年夏天從皇家馬德里加盟達拉斯獨行俠後，一直深受球迷愛戴，每年售出球衣都排在聯賽前15名，而且今季之前，銷量已連續5年獲聯盟前五。NBA表示受益於當錫今年冬天轉會，自2月6日的交易截止日後，官網球衣銷量比去年同期上升21%。
當錫每年球衣銷量排名：
2024/25：第1
2023/24：第6
2022/23：第5
2021/22：第8
2020/21：第4
2019/20：第2
2018/19：第13
此前「大帝」勒邦占士及「咖喱仔」史提芬居里佔據榜單首位多年，上次由兩人之外成為「賣波衫」冠軍的，是2012/13球季為紐約人效力的安東尼（Carmelo Anthony）。
今次當錫也成為史上首位成為NBA球衣銷量冠軍的非美國籍球員，今年前15名的球員中，共有4人來自美國以外，除當錫以外，亦包括法國的雲班耶馬（Victor Wembanyama，馬刺）、塞爾維亞的祖傑（Nikola Jokic，金塊）及希臘的艾迪度高普（Giannis Antetokounmpo，公鹿）。
球隊商品方面，去年銷量冠軍是塞爾特人，為他們17年來首次「登頂」，今年則由湖人佔據榜首，緊隨其後的是塞爾特人、勇士、紐約人及公牛，可見今年當錫從獨行俠加盟，為湖人帶來一定經濟效益。
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