NBA｜當錫榮登今季球衣銷量冠軍　破占士居里十多年壟斷

當錫（Luka Doncic）今年2月從獨行俠被交易到湖人消息震驚外界，NBA在周二（15日）宣布，當錫榮登今季NBA球衣銷售冠軍，是2012/13球季後，首次由勒邦占士（LeBron James）或史提芬居里（Stephen Curry）以外球員居首。



當錫今季加盟湖人，首度成為NBA球衣銷量冠軍。（路透社）

當錫自2018年夏天從皇家馬德里加盟達拉斯獨行俠後，一直深受球迷愛戴，每年售出球衣都排在聯賽前15名，而且今季之前，銷量已連續5年獲聯盟前五。NBA表示受益於當錫今年冬天轉會，自2月6日的交易截止日後，官網球衣銷量比去年同期上升21%。

當錫每年球衣銷量排名：

2024/25：第1

2023/24：第6

2022/23：第5

2021/22：第8

2020/21：第4

2019/20：第2

2018/19：第13



安東尼之後，占士及居里聯手佔據球衣銷量榜超過10年。（Getty Images）

此前「大帝」勒邦占士及「咖喱仔」史提芬居里佔據榜單首位多年，上次由兩人之外成為「賣波衫」冠軍的，是2012/13球季為紐約人效力的安東尼（Carmelo Anthony）。

今次當錫也成為史上首位成為NBA球衣銷量冠軍的非美國籍球員，今年前15名的球員中，共有4人來自美國以外，除當錫以外，亦包括法國的雲班耶馬（Victor Wembanyama，馬刺）、塞爾維亞的祖傑（Nikola Jokic，金塊）及希臘的艾迪度高普（Giannis Antetokounmpo，公鹿）。

2024/25球季NBA球衣銷量排行榜。（NBA官網）

球隊商品方面，去年銷量冠軍是塞爾特人，為他們17年來首次「登頂」，今年則由湖人佔據榜首，緊隨其後的是塞爾特人、勇士、紐約人及公牛，可見今年當錫從獨行俠加盟，為湖人帶來一定經濟效益。