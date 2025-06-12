NBA總決賽︱溜馬再勝雷霆領先2：1　後備奇兵成功臣

NBA總決賽Game 3，溜馬主場出戰在第四節拿下32分並限制雷霆只得18分之下，以116：107再勝一仗，系列賽場數領先2：1。



NBA總決賽︱哈利貝頓領溜馬再勝一仗。（路透社）

雷霆在今季常規賽成績冠絕NBA 30支球隊，陣容強大加上攻守平衡，被視為今季總冠軍大熱，尤其總決賽對手溜馬表現時有反覆，整體表現確不及雷霆穩定，但這支年輕有活力的溜馬在今年季後賽已一再施展黑馬威力，就算對手是雷霆也不例外。

Game 1雷霆絕大部分時間領先下，完場前0.3秒遭溜馬的哈利貝頓（Tyrese Haliburton）絕殺落敗。休息兩日後，雷霆再次在主場迎溜馬再無鬆懈，今季常規賽MVP基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍贏123：107扳回一城。

Game 3輪到溜馬主場，首節眾將未上力24：32落後8分，第二節溜馬火力全開轟進40分，限制雷霆只得28分，半場64：60反超前4分。球賽遠遠未完，第三節溜馬又啞火，雷霆89：84有5分優勢。

NBA總決賽︱溜馬再勝雷霆戰況激烈。（路透社）

溜馬第四節發威32：18擊退雷霆

第四節中段溜馬再次追上，麥康奈爾（T.J. McConnell）偷走卡路素（Alex Caruso）手上籃球再上籃追成95：95平手， 餘下6分42秒哈利貝頓一記三分球溜馬領前101：98。

溜馬在主場球迷打氣下士氣如虹，餘下4分23秒托平（Obi Toppin）在籃底搶贏對手兩個高佬獲進攻籃板並入樽，得分稍為拉開至107：100。

卡路素上籃時遭艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）強力攔下。（路透社）

完場前2分35秒，卡路素上籃時遭艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）強力攔下，球證花去頗長時間研究是否判罰嚴重犯規（flagrant foul），最終判定為一般犯規給予卡路素兩記罰球及控球權，卡路素兩罰皆中為雷霆追近至104：110 ，無阻溜馬末段成功維持優勢，以116：107擊敗雷霆再勝一仗。

溜馬以場數2：1再次領前，第四節得分32：18勝過雷霆成為關鍵。哈利貝頓全場17射9中得22分，三分球8中4，最關鍵是第四節拉開分數的三分球，另外還有11助攻和9籃板，「準大三元」的表現未算完美，今仗同時也有4個失誤。後備上陣22分鐘的馬杜連（Bennedict Mathurin）攻入全場最高27分，成為溜馬一路奇兵。

NBA總決賽︱後備上陣22分鐘的馬杜連（Bennedict Mathurin）攻入全場最高27分，成為溜馬一路奇兵。

哈利貝頓：「我們的後備席真神奇」

溜馬勝在陣容平均，總是有球員會挺身而出，哈利貝頓賽後便稱，「有很多不同隊友作出貢獻，我們就是有球員能夠不斷得分再得分，我們的後備席真是神奇。」

雷霆的謝倫威廉斯（Jalen Williams）攻入26分，SGA今仗未算發揮最佳，20射9中攻入24分。Game 4周六（15日）繼續在溜馬主場上演。