籃球熱話｜U19世界盃出現烏龍入樽　喀麥隆中鋒犯下大錯由贏變輸

籃球的烏龍球，大家見過沒有？

U19籃球世界盃目前在瑞士舉行，在6月29日舉行的D組分組賽，澳洲對喀麥隆的比賽中，出現了一球烏龍球！當時離第四節完結尚有48.9秒，喀麥隆中鋒艾馬度施尼（Amadou Seini）接應隊友底線傳球，輕鬆入樽，但他所入的是自己的籃框，幫澳洲入了兩分。全靠艾馬度施尼的「臥底」入樽，澳洲完四節扳成平手，經過雙加時後以101：96擊敗喀麥隆。



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這個烏龍入樽在第四節末段出現，當時尚餘48.9秒，喀麥隆領先澳洲80：74，喀麥隆在底線開波。喀麥隆中鋒艾馬度施尼現位，接應隊友的傳球，但他跟住不是轉身向前進攻，而是馬上起跳入樽！但那一個是自己防守的籃框！艾馬度施尼的烏龍入樽震驚全場，隊友皆抱頭。「這是錯誤的方向！」評述員表示：「澳洲拿到兩分。我評述過數以百計的籃球賽，從未見過這樣的畫面。

艾馬度施尼「臥底」般的入樽，令到澳洲追近至76：80，最後雙方完第四節打成83：83，要進入加時。首節加時，各得8分，到第二節加時終分勝負，澳洲以101：96擊敗喀麥隆。艾馬度施尼自然成為輸波罪人，若果沒有他為澳洲入兩分，說不定喀麥隆在4節就贏了澳洲。