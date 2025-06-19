WNBA︱Caitlin Clark遭插眼推落地　暴力大戰球證視若無睹惹眾怒

撰文：吳慕兒
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女子籃球界新巨星奇勒（Caitlin Clark），為效力的WNBA球隊印第安納狂熱（Indiana Fever）出戰對康涅狄格太陽（Connecticut Sun）一戰遭對手插眼、推撞，在她痛苦掩面期間再遭另一對手大力推落地。
如此暴行，在她身前的球證竟視若無睹，太陽無一涉事球員被逐，直到第4節另一衝突3人被逐。而Caitlin被對手惡意侵犯的影片在網上瘋傳並加以狠批，WNBA事後追加懲罰後，卻引來新一波批評。

女子籃球界新巨星奇勒（Caitlin Clark）遭對手插眼。（Getty Images）

WNBA巨星Caitlin Clark遭對手暴力對待

狂熱對太陽一戰直到半場雙方表現大致正常，去到第3節Caitlin Clark在top of the key（三分線到罰球線之間半圓區域）控球期間，防守她的對手Jacy Sheldon突然向她插眼，Caitlin不滿下一邊用右手按着受傷右眼，一邊與對方推撞。

當Caitlin抱怨對手侵犯之際，一班太陽球員湧至並對她破口大罵，而Marina Mabrey甚至如坦克車般用身體大力撞向毫無防備的Caitlin，將這個身高1.83米的健碩女將一下子推倒在地。

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【Caitlin Clark遭對手暴力攻擊．連環圖】

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球證視若無睹比賽失控

當時球證近距離目睹整個過程，甚至在Caitlin倒地前出手嘗試扶着她，可是事件中沒有一個太陽球員被逐出場。率先出手的Jacy Sheldon最初只是吹罰一般犯規，之後才升級為一級嚴重犯規（Flagrant foul 1）。Caitlin和太陽的Tina Charles都被判技術犯規（Technical foul），Marina Mabrey逃過被逐，同樣被罰技術犯規。

Caitlin與Sheldon之間的牙齒印早在大學年代分別效力愛荷華（Iowa）和俄亥俄州立大學（Ohio State）種下，二人在整場比賽面對對方時都格外進取。經過上述衝突後，Caitlin能繼續作賽，球證這種「各打50大板」的判罰明顯未能控制比賽，賽事由兩個人之間的格鬥變成兩隊球員互相挑釁，餘下賽事火藥味十足。

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Caitlin Clark對球證判罰十分無奈。（Getty Images）

第4節再爆衝突3人被逐

第4節狂熱的Sophie Cunningham在籃底攬跌Sheldon，後者火速起身與對方互相推撞，雙雙被逐離場，太陽另一球員Lindsay Allen同樣遭趕出場。這場僅為Caitlin Clark上月24日受傷後復出的第2場比賽，在對手全場埋身緊迫下仍攻入20分和取得6助攻，領狂熱以88：71擊敗太陽。

賽後Caitlin Clark受對手連環侵犯的影片網上瘋傳，球迷聲討太陽球員的暴行，痛罵球證未能控制比賽，甚至有人建議：「如果我是Caitlin Clark，自行成立另一個聯盟好了」。

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WNBA賽後宣布「加刑」遭網民持續狠批

賽後首席球證逐一解釋判決因由，卻未能服眾，網民持續罵聲不斷，WNBA隨後宣布「加刑」，推跌Caitlin的Marina Mabrey由技術犯規，升級為二級嚴重犯規（Flagrant foul 2），即是要被罰款，而3個被逐的球員之中，始作俑者Sophie Cunningham要面臨追加罰款，可是無任何球員被罰停賽。

判罰一出，再次引起網民熱議，質疑WNBA未能保護球員。

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