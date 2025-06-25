籃球熱話︱當錫傳「報復式減肥」瘦身成功　網民驚呼：真是很瘦

獨行俠放棄當錫（Luka Doncic），盛傳一大原因是嫌他身體愈來愈重、亦更頻繁地受傷。最新消息指，當錫目前正在「報復式減肥」，專門跟進湖人消息的記者Dan Woike在《The Athletic》撰文稱，當錫今夏努力訓練兼節制飲食雙管齊下，「看來明顯瘦了」（looked visibly slimmer）。

從最新流出影片可見，當錫身上看來已無贅肉，有球迷聲言：「當錫回復到剛加盟NBA那年的身型。」



今年4月底，當錫為湖人出戰季後賽時看來已開始減磅。（路透社）

傳體重失控遭獨行俠放棄 2月交易到湖人

當錫2018年初到NBA時，體重約220磅，他加盟湖人時官方報稱為230磅，可是ESPN記者Dave McMenamin曾指當錫2024/25球季體重一度直迫270磅。今年2月獨行俠突然以當錫交易安東尼戴維斯的時候，便曾有消息指，獨行俠內部早已對他在飲食和訓練方面不夠紀律，導致身體愈來愈重、更頻繁地受傷不滿。

獨行俠2024/25球季的50場賽事當中，當錫只上陣22場，一半以上因傷缺陣。當錫感言，「我以達拉斯為家，曾以為會在獨行俠戰至退役」，毫無預兆下交易到湖人，在洛杉磯展開新生活。最終湖人常規賽在西岸排第三，季後賽卻首圈1：4不敵木狼止步。

當錫傳體重失控遭獨行俠放棄，2月交易到湖人。（路透社）

今夏雙管齊下「報復式減肥」

當錫與占士雖偶爾在場上擦上火花，做出刺激的攻勢，但整體而言跟隊友默契仍未足。Dan Woike寫道，「當錫在休季期間非常努力做體能訓練，嚴格控制飲食及進行帶氧運動，體重明顯減輕。」

他還指出，有別於一般休季慣常作風，今次當錫特別用上1個月時間專注自我身體鍛煉，暫時離開籃球場，「從照片看來，當錫明顯瘦了」。今個月初網上已流傳宣稱為當錫的最新影片，即使只得背面，仍可清楚看到他真是清減不少，令網民嘖嘖稱奇：「不是講笑他可能已回復到接近新秀那年身型」，不少人驚訝地說「真是很瘦」，但亦有人質疑影片日期。

月初網上已流傳宣稱為當錫的最新影片，即使只得背面，仍可清楚看到他真是清減不少。（截圖）

網民嘖嘖稱奇：「他可能回復到新秀那年身型」

當錫加盟湖人後，他有份上陣的28場常規賽18勝10負，而他與八村壘（Rui Hachimura）、勒邦占士、利維斯（Austin Reaves）和希斯（Jaxson Hayes）一起正選上陣時，戰績更達到10勝3負。

惟去到季後賽首圈便出局，當時當錫曾說過：「沒有任何練習下，難以在球場上產生化學作用。因此我真的很期待開季前與占士和利維斯一起，在球場上互相熟習對方打法。」

「回想K艾榮剛交易到獨行俠時，我們在球場上亦欠缺默契，我們都不了解對方打法……之後當我們在季前一起備戰，下一年已可看到成果，那真是很神奇。」當錫2023/24球季與K艾榮合力帶領獨行俠闖入NBA總決賽，以1：4不敵塞爾特人失落總冠軍。

即使他上季屢因肥胖和體能狀況受批評，在獨行俠和湖人平均每場仍達到28.2分、8.2籃板、7.7助攻，因此努力回復勇態的當錫，來季在湖人跟隊友的合作令人期待。