NBA｜ESPN再爆公鹿內幕：字母哥為贊助商獎金急復出　球會想擺爛

【NBA】ESPN記者Shams Charania再爆公鹿內幕，公鹿主教練李華士（Doc Rivers）和當家球星「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）都有各自的故事。



這賽季的公鹿可以說是早就無緣附加賽了，但是艾迪杜高普一直想要復出，在此前他這一行為幾乎讓所有球迷都摸不着頭腦。打不打都爭取不到附加賽，而不打的話公鹿還可以索性擺爛爭取好順位。所以這事，從哪一頭考慮都不知道為什麼字母哥那麼執着於復出。

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字母哥自己也憤憤不平：

有人跑來告訴我不要打球、不要去競爭，這就像扇了我一耳光。我可以上場打球，但我打不了，我今天就可以打球。現在就可以。我在12人大名單裡看不到自己，也不在正選名單裏。

而真正的原因是Nike和他的合同中有要求艾迪杜高普要達到41場比賽，才會有一筆獎金，而他本賽季只打了36場，現在的情況也符合不了這個情況了。上月中旬球隊希望他賽季報銷，但是字母哥表示好了就要打，但是球隊醫療團隊也一直沒有批准他的復出請求。

同時，字母哥還有一個願望就是三兄弟能夠一起出場，而他的弟弟此前已經完成了首秀。現在就缺艾迪杜高普本人不能上場了。

艾迪杜高普和他的哥哥共同效力於密爾沃基公鹿。（Getty Images）

而且李華士和其他球員表示，管理層不希望他們以非正當傷病為由缺席比賽。而這一指令反而從未向有意繼續比賽的字母哥傳達。也就是公鹿出於保護的選擇，反而讓字母哥錯失巨額獎金。

凡事都有因，最大因一般都是金錢利益，這事對於艾迪杜高普來說也無可厚非，他自己的身體他知道，不能打也不可能為了對於他生涯來說三瓜兩棗（編按：即微不足道）的獎金去搏命。而球隊是多維度考慮，還要為以後做打算，保守也是可以理解。

球員希望上場，這其實更是對球迷的負責。像凡妮莎（Vanessa Bryant）曾說，高比拜仁（Kobe Bryant）不願意多休息，就是因為他覺得有的球迷可能就只能看這一場比賽。而想想，儲了那麼久的錢看球賽，卻發現喜歡的球員不打，你作何感受。字母哥想上場打球，只要他是健康的，作為球迷來說，他就沒毛病。也別站道德高地，一年到頭了，就差一天兩天就能拿全勤獎了，你個小感冒你會請假嗎，換做大多數人，我相信可能都會想在可能的前提下爭取這個獎金。

高比拜仁不願意多休息，因為他覺得有的球迷可能就只能看這一場比賽。（Getty Images）

也別說什麼他這只是為了錢，不是為了比賽。論跡不論心，何況球員打球就是為了賺錢。很多事情，也只是球迷美化出來的東西。

當然公鹿也沒有錯，這事拖到現在，只能說一開始兩方都沒有大大方方的在明面上解決問題。在2月5日交易截止日前的幾個月，艾迪杜高普反復向公鹿隊重申他已做好被交易的準備。儘管他拒絕公開發表交易請求，但在幕後，他已向所有相關方明確表示，鑒於球隊目前已不具備爭冠實力，他認為雙方理應立即分道揚鑣。

而公鹿為了留下字母哥，把他哥、他弟都簽下了，不可謂誠意不足。但相信換個隊，新東家照樣也會考慮讓字母哥帶一個兄弟來。

字母哥看不到希望，多多少少和現在球隊主教練李華士也有關係。來到公鹿後，他的執教能力並未得到所有人的認可。

來到公鹿後，李華士的指教能力並未得到所有人的認可。（Getty Images）

Shams Charania說，李華士在隊內會議甚至無奈地說讓球員們去查查他的履歷，去google他的生平，而他也確實失去了對更衣室的控制，教練組批評賴恩羅連斯（Ryan Rollins）和奇雲波特（Kevin Porter Jr.）太獨食，李華士公開播放古斯馬（Kyle Kuzma）失誤集錦並當天DNP（Did Not Play，因教練原因球員無法出場）古斯馬，這些行為讓他徹底失去了球隊的尊重。

由於本賽季的種種矛盾和圍繞艾迪杜高普去留的大規模討論，公鹿內部已感到身心俱疲，更衣室氛圍變得緊張。這個夏天，公鹿將對艾迪杜高普的交易持開放態度，球隊已接受了休賽期達成交易的必然性。

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