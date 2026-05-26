NBA東岸決賽︱紐約人橫掃騎士27年後再入總決賽　奧尼爾寸爆夏登

NBA球隊紐約人可能基於「地利」，名人球迷特別多，最長情的首推名導演Spike Lee，還有大量荷李活影星：Anne Hathaway、Ben Stiller、「甜茶」Timothee Chalamet待等，可是這支不乏資源的球隊戰績不成正比，對上一次入總決賽已經要數到伊榮在陣的1998/99球季，封王更已是逾半世紀前。

紐約人在布倫臣（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns） 及安奴比（Karl-Anthony Towns）領軍下，在常規賽獲東岸第3名，季後賽東岸首圈4：2擊敗6號種子鷹隊，準決賽4：0橫掃7號種子76人，東岸決賽面對騎士亦未受到考驗，再次連贏4場獲東岸冠軍。騎士陣中巨星夏登乏善可陳的表現，慘遭到奧尼爾無情揶揄。



NBA東岸決賽︱紐約人橫掃騎士27年後再入總決賽。（路透社）

紐約人時隔27年再入總決賽 唐斯：「希望這個字已消失一段長時間」

今仗就算再度作客，紐約人依然全場由到帶到尾，終以130：93大勝，並以場數4：0贏得東岸冠軍，完場鳴笛時，場內的騎士球迷已所餘無幾。紐約人全隊得分平均，攻入19分的唐斯已是隊中得分最多一人，他同時取下14籃板，全隊6人得分達雙位數，包括兩名後備球員。畢竟今場紐約人由首節已領先12分，半場拉開至近20分，騎士從未追近，下半場愈輸愈多，終主場大敗。

唐斯在賽後說，「在（紐約）區內成長，我感到希望這個字已消失了一段很長時間，能夠重燃希望實在很特別，這世上實在沒有較麥迪遜公園球場重獲希望更美好。」

唐斯。(路透社)

紐約人橫掃騎士兼創最大分差 夏登遭奧尼爾寸爆

這隊紐約人星味平平，勝在一班實而不華的球員團結一致，布倫臣在4場賽事平均得25.5分、7.8次助攻當選東岸決賽MVP，紐約人在今次的系列賽得分較騎士多262分，寫下NBA歷來最懸殊的紀錄。今場以37分差距落敗，亦創下騎士季後賽主場最大分差。

今次是騎士自2018年以來首次再晉東岸決賽，今仗縱有米曹（Donovan Mitchell）攻入31分，名氣最大的夏登（James Harden）上陣33分鐘只得12分，還有5次失誤，6次試射三分球無一命中。Spike Lee和「甜茶」等名人忠粉不惜作客到現場見證愛隊歷史一刻，之後的總決賽肯定會吸引更多新舊著名支持者捧場。

NBA東岸決賽︱夏登在生死戰乏善可陳。(路透社)

一代名將奧尼爾（Shaquille O'Neal）在《Inside the NBA》節目中，再次狠批夏登，「占士夏登在做他慣常會做的事——消失」（James Harden is doing what James usually does — disappear）。

夏登在對紐約人的頭3場比賽平均得17.3分，5籃板，3.3個助攻，不過這位36歲巨星在這場生死戰未能提升表現，騎士亦無法扭轉乾坤。