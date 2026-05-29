NBA西岸決賽︱馬刺迫雷霆打Game 7　雲班耶馬賽後訪問冷淡退記者

首個沒有普波域治（Gregg Popovich）帶領的球季，聖安東尼奧馬刺重返闊別6年的季後賽，而且一舉晉身西岸決賽。面對上屆總冠軍雷霆，陣中靈魂人物雲班耶馬（Victor Wembanyama）的表現舉足輕重。

雙方打成2：2之後，上場在關鍵的Game 5雲班耶馬表現失色，馬刺敗陣遭雷霆取得3：2場數優勢之餘，他本人亦因賽後拒絕接受傳媒例行訪問違反聯盟規則，教練米治莊遜（Mitch Johnson）亦指球隊需要這位巨星交出更佳表現。

馬刺非勝不可的Game 6重回聖安東尼奧，這位22歲的巨星果然挺身而出，以統治級的演出領軍追平3：3，雙方要打第7戰分高下，不過他依然不喜歡接受訪問，草草回應兩句便跑走，賽後記者會上的回應亦非常精簡。



NBA西岸決賽Game 6︱雲班耶馬領馬刺挫雷霆，雙方要打Game 7決高下。（路透社）

雲班耶馬生死戰盡顯決心 雷霆「災難第三節」只得13分

雲班耶馬從一開賽已展示決心，首節初段轟入兩記三分球，助馬刺拋離分數，雷霆一度追近，馬刺施展一輪三分雨，以35：22完成此節，取得13分優勢。半場馬刺以60：53稍為領前，今場最關鍵時刻是第三節，此節尚餘8分23秒，當基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）投入兩分，為雷霆追至64：72，之後他們在馬刺的嚴密防守下，連續13次起手均未能得分，直到最後55.8秒才由賀姆格連（Chet Holmgren）上籃得手，但為時已晚。

雷霆在第三節只得13分，創下球隊全季在此節最低得分，馬刺同節取得32分之下，比數拋離至92：66，終順利以118：91贏得這場生死戰。雙方要在周六打Game 7一決高下，由雷霆主場出戰，勝方將與紐約人爭奪今季NBA總決賽冠軍。

上場賽後拒受訪 今仗場邊訪問答兩句便跑走

雲班耶馬今仗21次起手10中，包括4個三分球，上陣28分鐘便取得全場最高的28分，另有10個籃板球和3次封阻，充滿統治力的表現獲教練米治莊遜大讚，「他的熱情和決心，在球隊需要他的時候挺身而出，肩負重責，我也不知道還說什麼好。」

年紀輕輕已盡顯大將之風，不過他依然不喜歡接受傳媒訪問，賽後即場受訪，他匆匆回答NBC記者Ashley ShahAhmadi兩條問題便跑回更衣室。可是之後的賽後記者會，他「無路可逃」，面對滿場記者，他大部分時間都低下頭，似乎不太想回應。

賽後記者會惜字如金 低頭嘆氣不耐煩

有記者問他在今仗與上仗備戰有什麼不同，他想了想才說：「與教練和隊友商討今場比賽計劃和戰術」，繼而點一點頭，表示再沒有補充，令記者當場一呆，隨即追問：「開賽前你集合一眾隊友，並向他們發言，當時你說了什麼？你們在比賽初段便打出部署有何感想？」雲班耶馬竟以一句：「我不記得了」（I don't remember）草草回應，那個記者還不死心嘗試撩他多說幾句：「吓？你就是這場失去意識（You just black out, huh）？」這時雲班耶馬沉默低頭，輕嘆一口氣，似乎有點不耐煩。

到另一記者問他在Game 7前腦海中想到的第一件事是什麼，他終於提起興趣，「第一件事是從有經驗的人身上取經，無論是我們球隊內部的、我們的職員或是球隊以外的人，我們有幸身邊有很多這些前輩。」對於今場比賽，他認為今場贏波關鍵是「我們保持穩定發揮，做到我們要做的事。」

整個記者會只有5分47秒，而且後半段是不同法語媒體的提問，雙方以法語對答，不過比起前半段，他面對法語媒體的反應和態度明顯較溫和，亦更活躍，甚至面帶微笑，看來一眾傳媒朋友想好好訪問雲班耶馬，先要學好法語。

雷霆主將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場陷入掙扎，全場只得15分。(路透社)

SGA對馬刺再陷掙扎：「我也不知道原因」

雷霆主將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場陷入掙扎，18次起手只中6球，三分球5球全炒，全場只得15分，是他自去年西岸決賽對木狼Game 3攻入14分以來最低的單場得分。今年季後賽頭兩輪，他的射球命率高達51.4%，西岸決賽對馬刺大幅滑落至37.9%，SGA賽後表示：「老實說，我也不知道原因，我大量射球都是跟之前一樣。他們（馬刺）的手感很好，那不是件好事。」

雲班耶馬賽後記者會：