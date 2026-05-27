NBA專題︱Villanova三劍俠領紐約人復甦　班主狼來了竟成神預言

紐約人（New York Knicks）是NBA史上最受歡迎球隊之一，贏得錦標的次數卻遠遠不及湖人和塞爾特人，歷來只贏過兩次總冠軍，而且已經是1969/70、1972/73球季的事。伊榮（Patrick Ewing）在陣的年代曾經中興，1990年代兩度闖入總決賽均與冠軍擦身而過，1993/94遇上如日中天的奧拉祖雲與火箭力戰7場僅負，1998/99遭旭日初升的鄧肯與馬刺擊潰，因此當紐約人班主James Dolan今年1月接受電台訪問時豪言：「是的，我們想入總決賽，而我們應該贏得總冠軍」，世上大概沒有任何人當是一回事。

《狼來了》的故事大家都聽過，過去20多年來James Dolan已經中了不知多少次迴力鏢，他說上述這番話的時候，正值紐約人今季最低潮，處於3連敗並在訪問出街後連輸第4場。可能連他也想不到的是，一間距離Madison Square Garden車程1小時45分鐘的大學，將會改寫球會歷史。



Villanova年代的（左二起）布倫臣、赫特、布歷捷斯。（Getty Images）

1842年創立的維拉諾瓦大學（Villanova University），為美國賓夕凡尼亞州歷史最悠久及規模最大的天主教私立大學，男子籃球隊Villanova Wildcats曾三度登上NCAA冠軍王座，最近兩次是2016年及2018年，2016年冠軍主力赫特（Josh Hart）參加2017年NBA選秀，贏得兩屆冠軍的布倫臣（Jalen Brunson）、布歷捷斯（Mikal Bridges）、迪維辛素（Donte DiVincenzo），加上2018年冠軍成員史派爾文（Omari Spellman）則參加一年後那屆。

一班大學師兄弟在NBA各散東西，是正常不過的事。身高1.88米的控球後衛布倫臣，是2018件那屆NBA選秀4個Villanova師兄弟中最後一個被揀中的，獨行俠以首輪第33位選他，頭3年均是隊中第6人的角色，第4季出任正選，有份幫助球隊晉身西岸決賽，惟獨行俠以1：4不敵最終封王的勇士。

布歷捷斯、布倫臣、赫特在紐約人重聚。（Getty Images）

紐約人逐年收集Villanova冠軍隊成員

2022年7月 布倫臣

2023年2月 赫特

2023年7月 迪維辛素（2024年10月已離隊）

2024年7月 布歷捷斯



2022年7月布倫臣加盟：生涯大突破配角變主角

他的爸爸Rick Brunson昔日亦是NBA球員，2022年6月Rick到紐約人出任助教，布倫臣在一個月後加盟紐約人，他不再是每場拿10多分的配角，而是掌握球隊攻勢與節奏的主角，場均得分由16.3分一下子狂升上24分，生涯迎來大突破。加盟首季即領軍重返季後賽，戰至東岸準決賽紐約人2：4負熱火。

不知是否與布倫臣的成功有關，半年後紐約人從拓荒者手上交易到赫特。大學年代光芒四射的他，踏進NBA年代無甚波瀾，湖人、塘鵝和拓荒者的日子相對平淡，比起進攻能力，他在防守方面的功夫及高籃球智商獲得多讚許。再半年後，2023年7月紐約人簽入回復自由身的迪維辛素，與布倫臣和赫特重聚。

布倫臣在費沙和伊榮兩大紐約人傳奇手上接過東岸決賽MVP獎座。（Getty Images）

迪維辛素來去匆匆 布歷捷斯加入組Nova Knicks新三劍俠

三人領紐約人再次晉身東岸準決賽，一度場數2：0領先溜馬，可惜遇上如有神助的哈利貝頓（Tyrese Haliburton），加上Game 7赫特有傷在身，布倫臣比賽期間手部骨折第2節提早退下火線，迪維辛素挺身而出攻下39分，紐約人仍落敗出局。2024年2月迪維辛素被交易到木狼。

今次東岸決賽紐約人對騎士輕鬆連贏3場，Game 4前有記者向赫特重提James Dolan年初曾聲言紐約人要奪冠的一席話，他秒回一句：「我們最好就入到總決賽，否則我們便會被賣走」，當時他心裏不知有否想着迪維辛素。NBA人來人往，失去迪維辛素的數個月後，紐約人又挖來另一Villanova冠軍隊成員布歷捷斯。

迪維辛素同為Nova Knicks一員，可惜未能等到球隊收成期。（Getty Images）

來自Villanova的球員都會被稱為「Nova Knicks」，司職小前鋒亦可出任得分後衛的布歷捷斯，2018年選秀以首輪第10位被76人選中後立即交易到太陽，發展卻平平無奇，經歷5個循序漸進的賽季，2023年2月交易到籃網終有突破，得分與籃板數據寫下新高，不過來到紐約人，可以跟兩位好兄弟重聚，一起為球隊創造歷史，簡直是無價。

近年紐約人簽入的球員大多實而不華，Nova Knicks成員以外，還有2023年12月加盟的安奴比（OG Anunoby）以及2024年10月簽入球星唐斯（Karl-Anthony Towns），實力持續增強，上季眾人合力領軍晉身東岸決賽，無奈再次遇上溜馬還是落敗收場。

唐斯、安奴比加上Villanova三劍俠領紐約人復甦，今季終稱霸東岸，力爭總冠軍。（路透社）

Villanova三劍俠領紐約人復甦 成就不可能任務

紐約人連續4年的努力沒有白費，由兩次東岸準決賽失利，到東岸決賽飲恨，距離目標一次比一次接近。今季捲土重來，季後賽先後淘汰鷹隊和76人，東岸決賽面對夏登領軍的騎士，竟再以4：0橫掃對手封王，時隔27年再次晉身總決賽。現在重聽James Dolan的一番話，仍只感到是巧合，不過伊榮一臉自豪地把東岸決賽MVP獎座交到布倫臣身中，他和一班兄弟長年付出的汗水和努力卻是非常實在的。

筆者數個月前才想過，「到底紐約人會否有復甦的一天，還是只會永遠沉淪，只靠名人球迷撐場？」多謝紐約人一班球員，將曾經看似沒可能的事情實現出來。紐約人主場Madison Square Garden被譽為籃球界的聖殿，球隊所得的榮譽卻不合比例地少，或許這批有實力又有膽氣的現役球員可以帶來改變。

Villanova三劍俠布倫臣、赫特、布歷捷斯互相扶持。（IG）

赫特：「珍惜一生的美好回憶，感覺超現實」

31歲的赫特回看與布倫臣和布歷捷斯一起走過的旅程感言：「感覺超現實，當你身在大學的更衣室，你的目標是進入NBA。我們能夠在同一球隊作賽的機會微乎其微，甚至是零。這只是你會去談論或夢想的事，我們都心知現實中幾乎無可能發生。」

「因此能夠成為現實真是超級有型，我很清楚這班男生投入的時間和心力放在什麼地方。我們本身已經建立了一份終生不滅的兄弟情誼，這只旅程上的另一步。明顯地這未到終極目標，但不妨加添新的回憶，這些都是我們會珍惜一生的美好回憶。」赫特沒有說出口的，大概是三兄弟一起戴上冠軍指環，遺憾迪維辛素未等到這天已離隊，早前還因前十字韌帶撕裂不知何時才能復出。

紐約人班主James Dolan的預言終成為現實，球隊耐心地由布倫臣、赫特到布歷捷斯，一步步儲齊昔日Villanova的三個好拍檔，加上唐斯和安奴比，成功捧走東岸冠軍。他們正等待上屆總冠軍雷霆對馬刺的勝方，力爭球隊第三次奪冠，Villanova三劍俠能否領軍再進一步，幫助球隊一搔逾半世紀之癢？