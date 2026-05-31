NBA西岸決賽︱馬刺作客勇挫雷霆晉級　雲班耶馬圓夢在望哭成淚人

NBA西岸決賽終極一戰，佔主場之利的上屆冠軍雷霆，Game 7以103：111不敵馬刺，衛冕失敗。馬刺今季甫踏進「後普波域治」年代，即能繼2014年第五度贏得總冠軍以來，時隔12年再次晉身總決賽，箇中關鍵當然是陣中22歲的超級巨星雲班耶馬（Victor Wembanyama），不過今仗他的一眾隊友在末段的可靠演出，亦應記一功。

3年前以新秀狀元姿態登陸NBA，從首年馬刺慘不忍睹的22勝60負，次年進步到34勝他卻因傷提早完季，今年原本的目標僅是重返季後賽。想不到雲班耶馬一舉與隊友殺進總決賽，這個向來酷酷的年輕人忍不住大叫慶祝，繼而激動狂哭。



NBA西岸決賽︱馬刺作客勇挫雷霆，雲班耶馬哭成淚人。（路透社）

馬刺首節延續上仗強勢 第二、三節仍稍為領前

上屆冠軍雷霆在今次系列賽一度取得3：2優勢，上仗作客聖安東尼奧在雲班耶馬神勇演出下大敗，不知士氣有否因而受到影響，不過今場馬刺開賽初段延續Game 6強勢，首節早段已拉開分數，18：8、24：13，31：20持續保持雙位數距離，雷霆力追至25：32，首節落後7分。

第二節後段，雷霆由主將基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）率領下打出一波20：5攻勢，反超前53：49，馬刺隨即展示決心連得7分，半場以56：53稍為領前。

第四節雲達耶馬5犯一度出場 馬刺眾將挺身而出擊退雷霆

第三節輪到馬刺表演，一波16：2的攻勢後，馬刺以76：65再次拉開比數，大前鋒尚柏尼（Julian Champagnie）在這輪攻勢獨取11分；雷霆隨後連續射入9個罰球追近，第三節完馬刺續保持3分優勢領先80：77。最後一節中段馬刺遇上麻煩，比賽尚餘6分48秒雲班耶馬獲得今場個人第5個犯規，一度被送回後備席，當時馬刺領先97：91。

幸而馬刺未因而自亂陣腳，連得5分再次將比數拉開至雙位數，期間雲班耶馬亦返回陣中。這支年輕當打有活力的馬刺，終順利作客以111：103擊倒巨人一樣的雷霆，贏得西岸冠軍以及總決賽「入場券」，雲班耶馬終於不再冷酷，完場鳴笛後長達接2分鐘數次在場區內大叫激情慶祝，與隊友擁抱時更哭成淚人。

雲班耶馬哭成淚人 獲教練大讚投入程度「前所無見」

雲班耶馬賽後感言，「贏得NBA總冠軍是個童年夢想，現在真的有這個機會去實現……到贏得總冠軍當日，在我而言將會是夢想成真的奇妙一天。難以用言語來形容，那幾乎等同我人生的意義。」

雲班耶馬今場上陣42分鐘攻入22分，另加7個籃板，尚柏尼亦有20分進帳，加上馬刺今場多達7位成員得分達到雙位數，就算身為常規賽MVP的基捷斯阿歷山大（SGA）取得今次系到賽最高的35分，還有9助攻和3次抄截，礙於一眾雷霆隊友發揮平平，尤其是陣中次席射手賀姆格連（Chet Holmgren）上陣33分鐘僅兩次起手，全場只得4分，雷霆亦唯有俯首稱臣。

馬刺教練米治莊臣（Mitch Johnson）再次大讚愛將雲班耶馬，「他無論對自己作為一個人以及一個球員均擁有卓越遠見，他為這份願景所投放的努力和資源是我前所未見的。」

年輕馬刺「後普波域治」年代火速成長 雲班耶馬身邊一眾好夥伴

帶領馬刺長達29年的普波域治剛退下來，球隊尚在重建階段，不過一班年輕人用決心和努力把重返高峰的日子提早實現。今場出任正選的中鋒雲班耶馬22歲，大前鋒尚柏尼24歲，小前鋒華素爾（Devin Vassell）25歲，後衛卡素（Stephon Castle）20歲，28歲的得分後衛迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）已是年紀最大一人。

當中年紀最細的卡素，第二年踏進NBA即成為馬刺今次贏得西岸冠軍的另一核心人物，他在今年季後賽表現提升至另一層次，每場平均得分增至19.2分，助攻仍達6.7次，而且他在西岸準決賽和決賽分別負責主力看管木狼主將艾華士（Anthony Edwards）和雷霆的SGA，可謂攻守兼備。

NBA西岸決賽︱馬刺大前鋒尚柏尼。（Getty Images）

今場上陣27分鐘的控衛夏柏（Dylan Harper）以及後備小前鋒卡達拜仁（Carter Bryant）同樣只得20歲，夏柏11個月前才登陸聯盟，這位次輪才被選中的新秀，在今次的西岸決賽首戰攻入24分，助球隊加時作客取得重要勝仗。他在上仗馬刺非勝不可的Game 6亦有上乘演出，後備上陣22分鐘取得18分。一眾年輕戰將猶如初生之犢，為目標齊心合力，在生涯早期已能晉身總決賽，既難得也是寶貴的共同經歷。

馬刺會與東岸冠軍紐約人爭奪總冠軍，兩支久未揚威的球隊對戰，將會成為過去8年以來的第8支冠軍球隊，對上一次能夠衛冕的球隊已經要數到2017及18年的金州勇士。