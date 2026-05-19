雷霆基捷斯阿歷山大奪NBA常規賽MVP　連續8年非美國本土球員當選

NBA 2025/26賽季常規賽最有價值球員（MVP）歸屬最終揭曉：雷霆球員基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）當選本賽季常規賽MVP，這是基捷斯阿歷山大連續第二個賽季當選常規賽MVP，他也成為歷史上第14位連續兩年當選MVP的球員。



【本文轉載自羊城晚報】

NBA常規賽MVP已經連續8季由非美國本土球員獲得，上一個美國本土MVP要追溯到2017/18球季的夏登（James Harden）。

基捷斯阿歷山大榮膺NBA 2025/26球季常規賽MVP。

基捷斯阿歷山大本賽季場上表現：

+ 3

基捷斯阿歷山大今晚率領雷霆取得64勝18負，戰績排聯盟第一。根據數據統計，基捷斯阿歷山大本賽季場均取得31.1分、4.3個籃板、6.6次助攻及1.4次偷波，投籃、三分球、罰球命中率分別達到55%、38%、88%。

基捷斯阿歷山大在多項數據也排名聯盟前列：其關鍵時刻場均得分排名第1、關鍵時刻總得分排名第1、單場得分20+場次排名第1、總正負值排名第1、單賽季總得分排名第2、場均得分排名第2、單場30+得分場次排名第2、單場40+得分場次排名第3，他也帶領雷霆隊連續兩個賽季取得60+的勝場。

隨着基捷斯阿歷山大蟬聯MVP，他也成為繼「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、米高佐敦（Michael Jordan）、拿殊（Steve Nash）及居里（Stephen Curry）後，第五個「冧莊」MVP的後衛。

雷霆隊「一哥」基捷斯阿歷山大。（Getty Images）

效力雷霆期間，基捷斯阿歷山大也奪得1次NBA總冠軍、1次總決賽MVP和1次西部決賽MVP。此外，他還3次入選最佳陣容一隊、4次入選全明星，並獲得過1次年度關鍵球員獎和1次得分王。

值得一提的是，居里在2015年和2016年連續兩年榮膺MVP。那段時期成為了勇士王朝的起點。此後十年間，整個聯盟都在努力追趕。如今，基捷斯阿歷山大也做到了同樣的成就，而雷霆作為衛冕冠軍，擁有大量年輕天才，在居里之後，基捷斯阿歷山大有望率領雷霆開啟下一個王朝。

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