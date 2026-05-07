NBA｜塞爾特人謝蘭布朗直播轟裁判不公　嘲76人艾比迪常「插水」

【NBA】塞爾特人球員謝蘭布朗（Jaylen Brown）在出局後開啟了「全地圖破防模式」。從噴裁判雙標到諷艾比迪（Joel Embiid）假摔，再到點名基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）靠「開踭」獲利，他的言論若合你胃口，你會覺得他真性情；但冷靜來看，謝蘭布朗很難成為一支球隊的終極答案。沒有哪個真正的領袖會在失敗後如此毫無顧忌地四處開火，甚至指名道姓地攻擊同行。



就像ESPN知名評論員Stephen A Smith說的：「泰譚（Jayson Tatum）顯然更受歡迎，我指的特別是那些企業高層。看看那些商業廣告、代言合同，看看這一切就明白了。如果把泰譚和謝蘭布朗放在一起比，他們根本就不在一個量級上。」

謝蘭布朗在直播間公開表達不滿。（截取自X@Savageboston）

NBA季後賽塞爾特人對76人 謝蘭布朗的場上表現：

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謝蘭布朗在被淘汰後先是說裁判在比賽中對他有明顯的偏見。別人做同樣動作不會被吹，而他就會。他說：

保羅佐治（Paul George）也在推人、布倫臣（Jalen Brunson）也在推人，這個名單我可以一直說下去。

謝蘭布朗還說不知道是不是因為自己多次公開批評裁判，導致裁判都對他很記仇。他還說整個系列賽第五至第七場的裁判都應該被調查。

他還說艾比迪很優秀，但他經常插水，艾比迪自己也知道。身型那麼高大還到處插水，裁判也獎勵了他，給他額外的哨子。前NBA球員維蘭路華（Charlie Villanueva）就說謝蘭布朗沒度量：

當他們3：1領先時，他有說過這樣的話嗎？他3：2時，他也沒提，甚至3：3時，大概也沒有。現在3：4輸了，就開始談論他的假摔。

而謝蘭布朗點名基捷斯阿歷山大更是直接：「這種雙標判罰真實存在。你們吹了我所有這些進攻犯規，但SGA靠着同樣的動作都快要拿到他的第二個MVP了。」

謝蘭布朗認為基捷斯阿歷山大（右）的支肘動作應同樣被吹罰。（Getty Images）

而在兩隊常規賽較量賽後，獲得了14次罰球機會的謝蘭布朗還要追着說：

我們雖然提倡並讚賞球員們以正確的方式打球，但我們卻讓那些操縱比賽、為自己謀紅利的人佔了便宜，我覺得這根本不是籃球。那些故意騙犯規的行為，在我看來我覺得不算籃球。

謝蘭布朗認為不公平這事可以理解，但不能說你認為別人的犯規沒吹，你的被吹了就不行，本質上你們都犯規了。只要不是同一場比賽出現不一致判罰，我覺得是可以接受的。判罰不一致這個問題，裁判那麼多，每個人尺度不一絕對是他說的那樣存在的，只要不在同一場雙標便行。

談到開踭，基捷斯阿歷山大確實更「專業」，但別人為何沒被吹？這不僅是哨子問題，更是技術差異。說得直接一點，謝蘭布朗得從自身找原因：他的開踭動作太僵硬、太機械。 很多時候對手還沒貼身，他就先把肘子架了起來，這種缺乏隱蔽性的「應激反應」，在裁判眼裡就是送上門的進攻犯規。

明尼蘇達木狼當家球星愛華士。（Getty Images）

當今聯盟，還在做自己、還很街頭的黑人球星我認為只剩下愛華士（Anthony Edwards）了。現在的NBA，與其說是在培養球星，不如說是在批量生產商務精英。除了那身黑人皮囊，大多數黑人球星早已被精英社會的規則同化。他們的人設經過公關團隊的嚴密包裹，說話滴水不漏，為人處世老練得像個外交官，身上再難尋覓那種你感覺黑人哥們的真性情，一說話就跟在rap一樣。

而謝蘭布朗同樣是如此，他一直標榜高知與清醒，平日裏的發聲總帶着一種精英階層的思辨色彩。但在被淘汰後，如此密集地宣泄不滿，帶有防禦性的碎念，非但不能挽回敗局，反而顯得格局略窄，多少失了些大將之風。

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